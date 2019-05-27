Телеком: ФАС возбудилась против Ростелекома

MForum.ru
31.05.2019,
27 мая 2019 года ФАС возбудила дело в отношении Ростелекома.
Суть проблем, которые этому предшествовали, состоит в том, что Ростелеком упрямо не дает присоединиться к своим сетям местной ТфОП в ряде регионов даже такому своему "союзнику в 5G", как МегаФон. Дружба-дружбой, а ТфОП не дадим, вот тебе и вес сказ.
МегаФон молчать не стал и пожаловался в ФАС. ФАС выдал предписание Ростелекому со сроком устранения проблем до 30 апреля. Вот только уже и май прошел, а ФАС так и не знает, выполнил ли Ростелеком предписание. Все же приятно быть национальным чемпионом, первым среди равных. Можно, например, спокойно позволять себе игнорить чиновников в ряде вопросов.
Список регионов, где МегаФон страждет подключения к ТфОП:
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теги: телеком ФАС Ростелеком МегаФон
© Алексей Бойко,
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