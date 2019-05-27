Телеком: ФАС возбудилась против Ростелекома

MForum.ru

Телеком: ФАС возбудилась против Ростелекома

31.05.2019, MForum.ru

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27 мая 2019 года ФАС возбудила дело в отношении Ростелекома.


Суть проблем, которые этому предшествовали, состоит в том, что Ростелеком упрямо не дает присоединиться к своим сетям местной ТфОП в ряде регионов даже такому своему "союзнику в 5G", как МегаФон. Дружба-дружбой, а ТфОП не дадим, вот тебе и вес сказ.

МегаФон молчать не стал и пожаловался в ФАС. ФАС выдал предписание Ростелекому со сроком устранения проблем до 30 апреля. Вот только уже и май прошел, а ФАС так и не знает, выполнил ли Ростелеком предписание. Все же приятно быть национальным чемпионом, первым среди равных. Можно, например, спокойно позволять себе игнорить чиновников в ряде вопросов.

Список регионов, где МегаФон страждет подключения к ТфОП:

  • Адыгея республика
  • Воронежская область
  • Дагестан республика
  • Ингушетия республика
  • Кабардино-Балкария республика
  • Карачаево-Черкессия 
  • Краснодарский край
  • Ростовская область
  • Северная Осетия-Алания
  • Ставропольский край 
Будет интересно посмотреть, чем и когда кончится дело.  
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теги: телеком ФАС Ростелеком МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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