Телеком: ФАС возбудилась против Ростелекома

31.05.2019, MForum.ru

27 мая 2019 года ФАС возбудила дело в отношении Ростелекома.







Суть проблем, которые этому предшествовали, состоит в том, что Ростелеком упрямо не дает присоединиться к своим сетям местной ТфОП в ряде регионов даже такому своему "союзнику в 5G", как МегаФон. Дружба-дружбой, а ТфОП не дадим, вот тебе и вес сказ.



МегаФон молчать не стал и пожаловался в ФАС. ФАС выдал предписание Ростелекому со сроком устранения проблем до 30 апреля. Вот только уже и май прошел, а ФАС так и не знает, выполнил ли Ростелеком предписание. Все же приятно быть национальным чемпионом, первым среди равных. Можно, например, спокойно позволять себе игнорить чиновников в ряде вопросов.



Список регионов, где МегаФон страждет подключения к ТфОП:





Адыгея республика

Воронежская область

Дагестан республика

Ингушетия республика

Кабардино-Балкария республика

Карачаево-Черкессия

Краснодарский край

Ростовская область

Северная Осетия-Алания

Ставропольский край

Будет интересно посмотреть, чем и когда кончится дело.

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теги: телеком ФАС Ростелеком МегаФон