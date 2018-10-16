21.12.2019, MForum.ru

Разработка микропроцессоров семейства "Эльбрус" с собственной российской архитектурой на базе широкого командного слова VLIW

Контакты

http://www.mcst.ru/#

Александр Ким, генеральный директор ..2019.12..

Основные разработки

Эльбрус-1С+ 40 нм, разработка велась в период 2011-2016 годы

Эльбрус-3М, 130 нм, представлен в июле 2008 года.

Эльбрус-4С (1891ВМ8Я) ; 65 нм, http://www.mcst.ru/elbrus-4c - страница на сайте производителя

Эльбрус-8С (1891ВМ10Я) ; 28 нм, http://www.mcst.ru/elbrus-8c - страница на сайте производителя. Серийные поставки ожидались с 2016 года. На конец 2019 года выпущено 4 тысячи единиц.

Эльбрус-16С; 16 нм, 16-ядерный. Планировалось представление в 2018 году. По состоянию на декабрь 2019 года продолжаются его разработки на фазе испытания инженерных образцов.

Кэш - 48 МБ, поддерживаемая оперативная память - до 1 ТБ. Поддержка виртуализации с возможностью исполнения кодов платформы x86-64. Поддержка DDR4 и 4 портов USB 3.0. Энергопотребление ниже 100 Вт, тактовая частота - 2.2 ГГц на ядро, производительность - до 1500 Гфлопс.

Примеры компьютеров на базе микропроцессоров семейства Эльбрус

Эльбрус 4.4 - сервер, разработка ИНЭУМ (Концерн Автоматика)

Эльбрус 401-PC, персональный компьютер, разработка ИНЭУМ (Концерн Автоматика)

Эльбрус 801-PC, персональный компьютер, разработка ИНЭУМ (Концерн Автоматика)

Эльбрус 804, сервер, разработка ИНЭУМ (Концерн Автоматика), на базе Эльбрус-8С, ОС Эльбрус (российский дистрибутив Linux), до 256 ГБ RAM, до 32 вычислительных ядер.

2018.10.16 Серийный выпуск отечественных высокопроизводительных серверов "Эльбрус-804" начал концерн "Автоматика", входящий в Ростех. Нет данных о размере серии.

ЕС1866 - защищенный ноутбук на базе Эльбрус 1С+. Представлен 2018.07.09.

Примеры ОС, работающих на базе процессоров Эльбрус

2019.12.23 ОС Лотос поддерживается на отечественной аппаратной платформе Эльбрус. О выпуске редакций ОС для вычислительных комплексов, компьютеров, рабочих станций и серверов на базе отечественных процессоров Эльбрус заявила компания "Энстрим". В частности, поддерживается работа дистрибутива на серверах Эльбрус 4.4 и ПК Эльбрус 401-PC и 801-PC. Все ПО функционирует в родных кодах процессора Эльбрус. Заявляется, что ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ), в том числе криптографическую защиту (СКЗИ). Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

Новости

2019.12.16 В МЦСТ получили с TSMC 15 инженерных образцов разрабатываемого процессора Эльбрус-16C (шифр работы "Процессор-15").





Окончание разработки и тестирование микропроцессора госкомиссией должно произойти между 20 октября и 20 декабря 2020 года. Источник: zen.yandex.ru

2019.12.23 ОС Лотос поддерживается на отечественной аппаратной платформе Эльбрус. О выпуске редакций ОС для вычислительных комплексов, компьютеров, рабочих станций и серверов на базе отечественных процессоров Эльбрус заявила компания "Энстрим". В частности, поддерживается работа дистрибутива на серверах Эльбрус 4.4 и ПК Эльбрус 401-PC и 801-PC. Все ПО функционирует в родных кодах процессора Эльбрус. Заявляется, что ОС «Лотос» позволяет администраторам поддерживать групповые политики в домене службы каталогов Active Directory и Lotos Directory. Графическая консоль администрирования упрощает сотрудникам управление ИТ-инфраструктурой. Дополнительно разработчики предусмотрели инструменты для простого перехода на ОС с ранее установленных систем. «Лотос» поддерживает популярные средства защиты информации (СЗИ), в том числе криптографическую защиту (СКЗИ). Система полностью соответствует требованиям законодательства в области защиты информации.

2019.02.25 Протестировано и запущено в серийное производство оборудование - семейство "Яхонтов" на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С», которое призвано обеспечить техническую базу для выполнения операторами связи требований «пакета Яровой». mri-progress.ru

2018.11.14 МЦСТ получает права на реализацию дистрибутивов ОС Альт для платформы Эльбрус. / itweek.ru

2018.11.13 Разрабатывается отечественный суперкомпьютер на процессорах Эльбрус. В проекте участвует Институт программных систем им. А.К. Айламазяна.

2018.10.16 Серийный выпуск отечественных высокопроизводительных серверов "Эльбрус-804" начал концерн "Автоматика", входящий в Ростех.

2018.07.14 Когда новое - уже вчерашнее: что не так с российскими компьютерами. / ruposters.ru

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