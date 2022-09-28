Связь в горах: GPS-трекеры МТС помогут туристам на Эльбрусе

28.09.2022, MForum.ru

Согласно прогнозам Juniper Research, выручка от услуг фиксированного доступа 5G в 2023 году вырастет почти в 5 раз до $2,5 млрд.

МТС объявляет, что обеспечила Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС 50-ю GPS-трекерами. Они предназначены для туристических групп, которые хотят оставаться на связи со спасателями во время восхождения. Такие трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатных ситуациях, например, если турист отклонился от заданного маршрута, долго оставался в неподвижности или нажал кнопку SOS на трекере.

Трекер МТС похож на тонкую, но прочную пластину, ему несложно найти место в рюкзаке. Устройство обеспечивает не только позиционирование, но также голосовую связь, интернет-доступ, отправку и получение SMS. Устройство автоматически оформляет информацию в специальное приложение на оборудовании спасателей. Встроенного аккумулятора хватает на 7 дней в условиях низких температур.

«Прошло почти четыре года, с тех пор как мы взяли «новую высоту», построив самую высокогорную базовую станцию в России, и обеспечили связью символ и достояние Кавказа – Эльбрус. Но мы не стоим на месте и стремимся к тому, чтобы у туристов и местных жителей для комфорта и безопасности был доступ к высокоскоростному интернету в любой точке республики, активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое. Так, благодаря проведенным работам на склонах Эльбруса скорость мобильного интернета выросла в два раза, а 4G-интернет и голосовая связь доступны даже на вершине горы», - прокомментировал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов. Сегодня мы сделали новый шаг, чтобы туристам на Эльбрусе было комфортней и безопасней. С помощью умных трекеров в случае происшествия или чрезвычайной ситуации, они смогут отправить сигнал с просьбой о помощи, а спасатели получат точные координаты с местоположением туриста и оперативно смогут оказать помощь», - добавил Эльдар Залиханов.

Для того, чтобы воспользоваться трекером, следует зарегистрировать свой маршрут в дирекции Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в поселке Терскол, где его пропишут в цифровом сервисе. Теперь, если группа с трекером, например, отклонится от маршрута, трекер автоматически сообщит об этом и ответственный сотрудник поискового отряда сможет связаться с группой и выяснить причину проблем.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком связь в горах МТС трекеры GPS-трекинг