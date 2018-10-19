Пресс-релизы: Растет рынок интернета вещей Омской области

19.10.2018, MForum.ru

Омск, РФ — За год рынок Омской области показал 30 процентный рост количества SIM-карт, используемых для IoT клиентами МТС. Сегодня в интернете вещей участвуют порядка 40 процентов всех работающих на бизнес-рынке SIM-карт МТС.

Наибольшим спросом у компаний Омского региона пользуются сервисы IoT в банковской сфере: 40 процентов от всех М2М-подключений в сети МТС приходится на мониторинг банковского оборудования. Так, Сбербанк РФ для передачи данных с кассового оборудования и банкоматов в режиме онлайн использует SIM-карты МТС.

Среди государственных компаний, работающих в Омской области, высоким спросом пользуются сервисы телеучета данных и решения Smart City, наибольший интерес к которым демонстрируют предприятия ЖКХ. Сегодня в Омске доля придомовых датчиков и электросчетчиков, подключенных к sim-картам МТС, составляет порядка 30 процентов в общем количестве IoT-устройств МТС. Коммунальщики непрерывно получают информацию о состоянии объектов, фиксируют все случаи отключения питания и благодаря этому могут оперативно реагировать на аварийные ситуации.

На третьем месте по востребованности среди предпринимателей Омска и области остаются сервисы удаленного контроля за сотрудниками и транспортными средствами. В этом секторе задействовано порядка 20 процентов общего числа IoT-сервисов МТС в Омской области. Например, Станция скорой медицинской помощи Омской области использует IoT-решения МТС для удаленного мониторинга автопарка карет скорой помощи. Еще порядка 15 процентов занимают датчики охранно-пожарной сигнализации и удаленного контроля доступа на территорию.

По данным МТС, 45 процентов пользователей услуг по координации и контролю работы сотрудников приходится на компании из сферы торговли и производства, 20 процентов — строительства, 25 процентов— государственные учреждения и органы власти, 10 процентов - банки.

«В целом бизнес-рынок Омского региона показал рост интереса прежде всего к сервисам IoT МТС. Сегодня бизнес уверенно прирастает именно за счет телеком-решений, которые позволяют сократить затраты и повысить эффективность. Чтобы обеспечить цифровизацию бизнеса в регионе мы подготовили качественную инфраструктуру сетей 3G и 4G – сегодня скоростной мобильный интернет МТС доступен во всех районах области, в Омске мы обеспечиваем ковровое покрытие сети «четвертого поколения». Как следствие, только с начала года пользователей IoT МТС стало больше на 20 процентов, а объём интернет-трафика, генерируемый омскими предприятиями в сети МТС, увеличился более чем в 1,5 раза», - отметил директор МТС в Омской области Андрей Сергиенко.

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теги: МТС m2m IoT статистика Омская область

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