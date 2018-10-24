Пресс-релизы: МТС в Ростове-на-Дону предлагает бизнесу протестировать решения на базе интернета вещей в новом стандарте NB-IoT

24.10.2018, MForum.ru

24 октября 2018 г. Ростов-на-Дону, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и поставщик цифровых услуг, объявляет о начале совместных с бизнесом пилотных проектов на базе первой в Ростовской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT). Ростовский бизнес в рамках пилотов может получить sim-карты NB-IoT для тестированиярешений в области интернета вещей.

Новые sim-карты открывают доступ к сети NB-IoT, которая позволяет бизнесу существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей в производство. Снижение затрат происходит благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами: NB-IoT обеспечивает большую емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы подключенных устройств и низкую стоимость оборудования.

Устройства с sim-картами NB-IoT могут работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала и функционировать до 10 лет без дополнительной подзарядки батареи. В рамках пилотов МТС будет предоставлять три вида sim-карт: обычная sim-карта NB-IoT, термо-sim-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях, и sim-чип для миниатюрных устройств.

«МТС комплексно подходит в развитию сегмента интернета вещей в Ростовской области. Мы уже построили федеральную сеть NB-IoT, которая в настоящий момент проходит тестирование в нашем регионе, обновили платформу, которая обеспечивает комфортное пользование сетью, формирует отчеты и визуализирует в цифровом формате все процессы, и теперь предоставим всем желающим предпринимателям специальные sim-карты NB-IoT. Мы уже видим огромный интерес к подобным решениям со стороны ростовского бизнеса – только за последний год спрос на сервисы IoT МТС на Дону вырос вдвое. Запуск новых технологических решений позволит нашим клиентам получить важные конкурентные преимущества за счет точных прогнозов развития бизнеса, экономии ресурсов предприятий и автоматизации трудоемких процессов», - отметил директор компании МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Кроме Ростова-на-Дону предприятия могут тестировать решения на базе NB-IoT в рамках пилотных проектов с МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке, Уфе, Нижнем Новгороде, Чите, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Перми, Воронеже и Краснодаре. Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт и логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

В перспективе sim-карты станут доступны бизнесу во всех городах страны. В сентябре МТС объявила о готовности первой федеральной сети на основе технологии NB-IoT. До конца 2018 года оператор обеспечит сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит сервисы для работы с умными устройствами.

Корпоративные клиенты, заинтересованные в участии в пилотных проектах на сети NB-IoT, могут оставить заявку на получение sim-карт по адресу iot.info@mts.ru.

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теги: МТС NB-IoT Ростов-на-Дону

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