Телеком: Число абонентов 4G China Mobile в 2019 году достигло 712.65 млн

MForum.ru
22.01.2019,
Крупнейший в мире оператор China Mobile сообщает, что число подключений к сети 4G компании достигло 712,65 млн в декабре 2018 года. Месяцем ранее число подключений составляло 649.50 млн.
China Mobile только в декабре 2018 года подключил к сети 8.15 млн абонентов. На конец ноября 2018 года число подключений к сети China Mobile составляло 704.50 млн.
Всего компания обслуживает на конец 2018 года 925.069 млн подключений.
Абонентская база сети 4G/LTE China Mobile в 2018 году подросла на 63.15 млн подключений. В 2017 году прибавка составляла 114.47 млн, в 2016 году - 222.754 млн, в 2015 году - 222.218 млн.
Абонентская база сети 4G/LTE China Unicom по итогам декабря 2018 года достигла 219.925 млн, чистый прирост за декабрь составит 2.530 млн. У China Unicom декабрьский прирост абонентов сети LTE достиг 45.049 млн. Источник: telecomlead.com.
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теги: 4G LTE число подключений
© Алексей Бойко,
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