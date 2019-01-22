Телеком: Число абонентов 4G China Mobile в 2019 году достигло 712.65 млн

22.01.2019, MForum.ru

Крупнейший в мире оператор China Mobile сообщает, что число подключений к сети 4G компании достигло 712,65 млн в декабре 2018 года. Месяцем ранее число подключений составляло 649.50 млн.

China Mobile только в декабре 2018 года подключил к сети 8.15 млн абонентов. На конец ноября 2018 года число подключений к сети China Mobile составляло 704.50 млн.

Всего компания обслуживает на конец 2018 года 925.069 млн подключений.

Абонентская база сети 4G/LTE China Mobile в 2018 году подросла на 63.15 млн подключений. В 2017 году прибавка составляла 114.47 млн, в 2016 году - 222.754 млн, в 2015 году - 222.218 млн.

Абонентская база сети 4G/LTE China Unicom по итогам декабря 2018 года достигла 219.925 млн, чистый прирост за декабрь составит 2.530 млн. У China Unicom декабрьский прирост абонентов сети LTE достиг 45.049 млн. Источник: telecomlead.com.

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