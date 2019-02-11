Телеком: Билайн подарит безлимитный интернет на год или полгода за покупку Samsung Galaxy

11.02.2019, MForum.ru

Билайн предлагает спецпредложение для посетителей магазинов Билайн по всей России, которые покупают аппараты Samsung Galaxy, - тариф Анлим на год или на 6 месяцев без дополнительной оплаты.

Годовое пользование тарифом могут получить покупатели смартфонов Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+. Полугодовое - покупатели Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6. Приобрести аппарат можно за наличные или в кредит без первого взноса и с ежемесячными выплатами в течение двух лет.

На Крым предложение не распространеяется.

Пресс-релиз компании

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