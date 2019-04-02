Телеком: МегаФон предложил новые условия международного роуминга

MForum.ru
02.04.2019,
МегаФон предложил новые условия роуминга с 15 апреля в 100 странах. Оператор обещает звонки и интернет на условиях домашнего региона с оговоркой, что за сутки можно использовать до 1 ГБ трафика.
Стоимость пользования услугой, например, для Италии и Испании - 349 руб. за каждые сутки, для Греции и Турции - 329 руб. В сообщении компания обещает, что новый тариф не позволит уйти в минус. Поверим?
Заодно оператор прекратил действие всего зоопарка существовавших до этого предложений: Роуминг, гудбай, В Абхазии как дома, Весь мир, «Вокруг света», Мир онлайн, Мир онлайн 2018. Также с 15 апреля прекратят свою работу опции «Единая Осетия», «Отпуск-онлайн», 25 минут Европа и СНГ, 50 минут Европа и СНГ, 25 минут Мир, 50 минут Мир, 25 минут Турция и 50 минут Турция.
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теги: телеком МегаФон международный роуминг тарифы
© Алексей Бойко,
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