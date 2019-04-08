Слухи: ASUS выпустит смартфон-слайдер с поддержкой 5G

MForum.ru
08.04.2019,
Известный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами будущей новинки от ASUS. Ожидается, что аппарат будет выполнен в форм-факторе слайдера и получит поддержку 5G-сетей.
Из особенностей конструкции отметим возможность сдвига экрана в обе стороны: при сдвиге вниз становится доступна фронтальная камера, а если экран сместить вверх — фронтальный динамик. Остальные подробности пока не раскрываются.
© Антон Печерровый,
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