Слухи: ASUS выпустит смартфон-слайдер с поддержкой 5G

08.04.2019, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс поделился качественными рендерами будущей новинки от ASUS. Ожидается, что аппарат будет выполнен в форм-факторе слайдера и получит поддержку 5G-сетей.

Из особенностей конструкции отметим возможность сдвига экрана в обе стороны: при сдвиге вниз становится доступна фронтальная камера, а если экран сместить вверх — фронтальный динамик. Остальные подробности пока не раскрываются.

© Антон Печерровый, MForum.ru , по информации twitter.com/evleaks

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