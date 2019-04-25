Телеком: Пресс-релиз. Билайн запускает Мобильное предприятие Lite для малого бизнеса

MForum.ru
25.04.2019,
25 апреля 2019 года, Москва – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) расширяет линейку продукта «Мобильное предприятие», представляя новый тариф для малого бизнеса – Lite. Разработчики Билайн создали простой инструмент для бизнеса в мобильном приложении. Новый Lite – это сервис без лишних функций, отличная альтернатива Exсel и блокноту при планировании и контроле развития продаж. Он поможет предпринимателям управлять бизнесом из любой точки России с помощью одного телефона. С помощью Lite предприниматель может анализировать входящие звонки и контролировать эффективность сотрудников компании, в приложении есть удобный дэшборд с аналитикой. Кроме того, в мессенджере приложения можно общаться с коллегами, вести общие проекты. Другая полезная функция Lite – живая лента, которая позволяет отслеживать действия сотрудников и прослушивать запись разговоров в режиме реального времени.
Пользователи тарифа Lite также смогут отслеживать эффективность рекламных кампаний. Используя для разных кампаний разные номера телефонов и отслеживая количество поступивших по ним звонкам, приложение позволяет выбрать наиболее эффективные рекламные каналы, позволяя экономить расходы на рекламу.
Приложение «Мобильное предприятие» доступно для скачивания в App Store и Google Play. Новые пользователи инициируют подключение через мобильное приложение, после чего курьер от Билайн доставляет договор и сим-карту на многоканальный номер. Затем на почту клиента приходит логин и пароль. У приложения есть бесплатный пробный период – 15 дней, после чего стоимость минимального пакета будет составлять 600 рублей для двух пользователей, включая НДС. С ростом собственной клиентской базы и бизнеса пользователи Lite смогут перейти на основную версию, сохранив все данные, настройки и контакты из Lite.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:
«Сегодня «Мобильным предприятием» от Билайн уже пользуются большое количество компаний по всей стране. С созданием нового тарифа Lite, линейка «Мобильного предприятия» стала еще лучше отвечать потребностям микро-бизнеса и небольших компаний. Мы ожидаем, что это решение позволит даже самым маленьким предприятиям сделать первый шаг к технологичности бизнеса и управлению процессами. Мы помогаем малым предпринимателям развивать свое дело, используя решения от Билайн Бизнес».
О ПАО «ВымпелКом»
ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.
Билайн Бизнес – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле Билайн Бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергенции мобильной и фиксированной связи.. Ссылка: https://beeline.ru/b2b
«Мобильное предприятие» – существует с июня 2016 года. Он объединяет в себе различные сервисы для корпоративных пользователей: виджеты и анализ звонков, облачную АТС, виртуальные номера, CRM-систему, мессенджер, менеджер задач и облачное хранилище.
Мобильное предприятие Lite для iOS: itunes.apple.com/ru/app/мобильное-предприятие/id1105519053
Мобильное предприятие Lite для Android: play.google.com/store/apps/details?id=co.staply.gap
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теги: телеком Вымпелком Билайн бизнес мобильное предприятие
© Алексей Бойко,
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