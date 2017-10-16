B2B: Билайн обновил платформу "Мобильное предприятие"

MForum.ru
16.10.2017,
В частности, у клиентов услуги "Мобильное предприятие" теперь есть возможность анализировать обращения по рекламным кампаниям в отдельно выделенном блоке, структурировать информацию, ранжировать актуальные обращения. Кроме того, обращения по рекламным кампаниям по текущему этапу воронки продаж будут собираться в статичные папки групп, а исходящие вызовы на номера клиентов компании - в сделках по клиентам. Предусмотрена возможность ставить напоминания в задачи. Упрощен доступ к самой необходимой информации - она предоставляется по клику.
В компании "ВымпелКом" отмечают, что решения о целесообразности тех или иных доработок на платформе принимается совместно с клиентами оператора, которые пользуются продуктом. Это дает разработчикам уверенность, что они делают как раз то, что востребовано рынком.
А еще у платформы изменился фирменный стиль - теперь это черно-желтый знак "плюс", составленный из двух сходящихся стрелок.
Сервис пользуется спросом, в среднем заключается 50-70 контрактов в день на пользуование услугой. В планах Билайн занять до 40% рыка онлайн-приложений для малого бизнеса в ближайшие годы.
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