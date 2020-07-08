B2B: Tele2 и тарифы B2B. Просто поменялись расценки

MForum.ru
08.07.2020,
С 07 июля 2020 года тарифные планы «Мой Бизнес XS», «Мой Бизнес S», «Мой Бизнес M», «Мой Бизнес L», «Мой Бизнес XL» оператора Tele2 Россия переименованы в «Мой Бизнес XS 07_2020» «Мой Бизнес S 07_2020», «Мой Бизнес M 07_2020» и «Мой Бизнес L 07_2020», «Мой Бизнес XL 07_2020» соответственно и закрыты для подключения и перехода.
А что же теперь? Проведена, как это принято говорить, коррекция тарифов. Смотрите, есть даже понижения - на самом бюджетном (но не самом популярном) и на самом дорогом (тем более не самом популярном тарифе). А вот на востребованном Мой бизнес М - полтинник накинули, ну, подумаешь. Наверняка абоненты будут не против. Тем более, если говорить про абонентов Мой бизнес L. Абонентам полтинник в месяц, пустяк, не обеднеют, а компании какой-никакой, а прибыток.
Отметим, что в списке безлимитных мессенджеров так и не появился Telegram. Небольшой, но минус новой тарифной линейке и компании в целом.
В обновленных тарифах появился так называемый SOS-пакет, обещана возможность оставаться на связи, когда на счете не осталось средств для списания абонентской платы. На деле это 10 минут звонков внутри корпоративной группы, сохранение работоспособности мессенджера WhatsApp, приложений Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. Пакет включается автоматически, если на счете недостаточно средств для списания абонплаты. Действует пакет - 3 дня. Услуга предоставляется на пакетных тарифах открытой линейки "Мой бизнес".
Из линейки пропал самый бюджетный "Мой бизнес XS" за 250 руб в месяц, зато появился "Мой бизнес Unlim" за 800 руб в месяц.
Также с 07.07.2020 изменяются условия услуги «Очень много интернета B2B»: с указанной даты запущена обновленная версия услуги - 300 руб. в месяц. Кроме обновленной в сторону удорожания на треть цены, других обновлений не заметно.
Услуга, действовавшая до указанной даты, переименовывается в «Очень много интернета B2B 07_2020» и закрывается для новых подключений без изменения параметров.
Услуга «Очень много интернета B2B» доступна на тарифах «Мой бизнес L», «Мой бизнес ХL», а также на архивных тарифах «Альфа», «Мой Бизнес L 07_2020» и «Мой Бизнес XL 07_2020». Обратите внимание, "услуга предназначена для телефонов и планшетов", "при подключенной услуге раздача интернет-трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB недоступна". К тому же "при создании абонентом значительной нагрузки на сеть скорость мобильного интернета не может быть гарантирована".
Нужны какие-то комментарии? По-моему, нет.
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@abloud62 - новости телекома в Telegram
теги: тарифы новые корпоративные тарифы B2B Tele2 Россия цены расценки
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