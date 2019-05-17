Телеком: Новая тарифная линейка от Билайн - Двойной Анлим, Семья, Супер Семья, Супер Семья+

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Телеком: Новая тарифная линейка от Билайн - Двойной Анлим, Семья, Супер Семья, Супер Семья+

17.05.2019, MForum.ru

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Билайн представил новую линейку тарифов, предназначенных, прежде всего, для использования членами семьи

Билайн

Основные плюсы:

  • Безлимитный мобильный интернет на всех тарифах
  • Большие пакеты минут: от 500 до 4000
  • Бесплатные вызовы внутри семьи
  • 300 SMS
  • Билайн ТВ - от 75 до 190 каналов
  • Подписка на 6000 фильмов и сериалов ivi
  • Домашний интернет на высокой скорости

Дополнительно обещана экономия до 50% от от ежемесячных расходов при подключении нескольких девайсов.

Для Москвы абонентская плата начинается от 630 руб. в месяц (см. таблицу).

Билайн

Для основного пользователя тарифа мобильный интернет останется безлимитным, для дополнительных номеров трафик расходуется из пакетов интернета (составляющих от 15 до 40 ГБ в зависимости от выбранного тарифа).

Билайн ТВ работает в режиме мультискрин и позволяет начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом. Первые три месяца для тарифов Двойной Анлим, Семья и Супер Семья подписка будет бесплатной, затем по 199 руб. А вот на тарифе Супер Семья+ коллекция из 6000 фильмов ivi действует бесплатно и бессрочно. Приложение Билайн ТВ доступно на смартфонах, планшетах, домашних телевизорах (Smart TV и Android TV), а также на новых ТВ-приставках с поддержкой 4К.

Абонент может делиться услугами с членами семьи - минутами, SMS, мобильным интернетом. К единому профилю Билайн ТВ можно подключать до 5 дополнительных устройств, чтобы каждый мог смотреть то, что интересно ему.

У главы семьи есть возможность контроля за расходами всех остальных, управления услугами, оплаты всех услуг в один клик через мобильное приложение Мой Билайн.

Подробности: moskva.beeline.ru

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теги: телеком Билайн тарифы анлимы семейные

© Алексей Бойко, MForum.ru

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