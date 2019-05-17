Телеком: Новая тарифная линейка от Билайн - Двойной Анлим, Семья, Супер Семья, Супер Семья+

MForum.ru
17.05.2019,
Билайн представил новую линейку тарифов, предназначенных, прежде всего, для использования членами семьи
Основные плюсы:
Дополнительно обещана экономия до 50% от от ежемесячных расходов при подключении нескольких девайсов.
Для Москвы абонентская плата начинается от 630 руб. в месяц (см. таблицу).
Для основного пользователя тарифа мобильный интернет останется безлимитным, для дополнительных номеров трафик расходуется из пакетов интернета (составляющих от 15 до 40 ГБ в зависимости от выбранного тарифа).
Билайн ТВ работает в режиме мультискрин и позволяет начать просмотр на одном устройстве и продолжить на другом. Первые три месяца для тарифов Двойной Анлим, Семья и Супер Семья подписка будет бесплатной, затем по 199 руб. А вот на тарифе Супер Семья+ коллекция из 6000 фильмов ivi действует бесплатно и бессрочно. Приложение Билайн ТВ доступно на смартфонах, планшетах, домашних телевизорах (Smart TV и Android TV), а также на новых ТВ-приставках с поддержкой 4К.
Абонент может делиться услугами с членами семьи - минутами, SMS, мобильным интернетом. К единому профилю Билайн ТВ можно подключать до 5 дополнительных устройств, чтобы каждый мог смотреть то, что интересно ему.
У главы семьи есть возможность контроля за расходами всех остальных, управления услугами, оплаты всех услуг в один клик через мобильное приложение Мой Билайн.
Подробности: moskva.beeline.ru
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теги: телеком Билайн тарифы анлимы семейные
© Алексей Бойко,
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