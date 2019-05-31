Телеком: Выручка МегаФон по итогам 1q2019 достигла 80.1 млрд рублей

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Телеком: Выручка МегаФон по итогам 1q2019 достигла 80.1 млрд рублей

31.05.2019, MForum.ru

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Компания МегаФон завершила 1q2019 с выручкой 80.1 млрд рублей (+4.8%). У МТС, напомню, 109.1 млрд руб. (+7.9%), у ВымпелКом 69.247 млрд руб. (+4.4%). 


Основную составляющую в этот итог внес рост выручки от мобильного ШПД, до 26.1 млрд руб. по итогам квартала (+8.1%). Также хорошо себя показал сегмент цифровых сервисов и проектов, рост в котором составил +50.3% (абсолютных значений оператор не называет).

Речь идет о таких сервисах компании, как: сервисы МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, МТМ-услуги, конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги, оказываемые МегаФоном в рамках госпрограммы «Цифровая Экономика» - например, «Безопасный город» и «Умный город». 

 
Рост потребления услуг передачи данных на массовом рынке в компании объясняют выводом на рынок более привлекательных предложений, в том числе в рамках обновленной тарифной линейки «Включайся! 3.0» с кэшбэком за услуги связи. По данным компании, в 1q2019 каждый клиент МегаФона в среднем использовал 10,7 ГБ интернет-трафика, что на 27,6% больше, чем годом ранее. 
 
Число пользователей услуг передачи данных в абонентской базе компании выросло на 9,3% до 33,8 млн человек. На 31 марта 2019 года доля пользователей мобильного интернета составила 44,9%. 
 
К сожалению, компания ограничилась раскрытием материалов только в этом весьма скромном объеме. Не показано, в частности, число абонентов, что можно считать "говорящим фактом". 
 
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теги: телеком МегаФон итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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