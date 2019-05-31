Телеком: Выручка МегаФон по итогам 1q2019 достигла 80.1 млрд рублей

MForum.ru
31.05.2019,
Компания МегаФон завершила 1q2019 с выручкой 80.1 млрд рублей (+4.8%). У МТС, напомню, 109.1 млрд руб. (+7.9%), у ВымпелКом 69.247 млрд руб. (+4.4%).
Основную составляющую в этот итог внес рост выручки от мобильного ШПД, до 26.1 млрд руб. по итогам квартала (+8.1%). Также хорошо себя показал сегмент цифровых сервисов и проектов, рост в котором составил +50.3% (абсолютных значений оператор не называет).
Речь идет о таких сервисах компании, как: сервисы МегаФон.ТВ, игры, музыка, прочие контент-услуги, финансовые мобильные сервисы, МТМ-услуги, конвергентные и ИТ-услуги, а также услуги, оказываемые МегаФоном в рамках госпрограммы «Цифровая Экономика» - например, «Безопасный город» и «Умный город».
теги: телеком МегаФон итоги квартала
© Алексей Бойко,
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