Телеком: ФАС оштрафует МТС за рекламу Тарифище

MForum.ru
31.05.2019,
В ФАС выдали МТС предписание в отношении рекламы тарифа "Тарифище". Ведомство посчитало рекламу оператора вводящей в заблуждение.
Грабли известные - текст рекламного сообщения формировал у потребителей ощущение, что тариф действует на всей территории страны, а по факту, сами понимаете...
Так указано на сайте оператора в подробном описании Тарифище. В МТС забыли, что официально сеть МТС в Крыму отсутствует?
Предписание требует от МТС остановить распространение недостоверной рекламы, а оператору грозит штраф на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, что для МТС эквивалентно комариному укусу. Источник: fas.gov.ru
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теги: телеком ФАС МТС
© Алексей Бойко,
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