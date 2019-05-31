Телеком: ФАС оштрафует МТС за рекламу Тарифище

31.05.2019, MForum.ru

В ФАС выдали МТС предписание в отношении рекламы тарифа "Тарифище". Ведомство посчитало рекламу оператора вводящей в заблуждение.







Грабли известные - текст рекламного сообщения формировал у потребителей ощущение, что тариф действует на всей территории страны, а по факту, сами понимаете...

Так указано на сайте оператора в подробном описании Тарифище. В МТС забыли, что официально сеть МТС в Крыму отсутствует?









Предписание требует от МТС остановить распространение недостоверной рекламы, а оператору грозит штраф на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, что для МТС эквивалентно комариному укусу. Источник: fas.gov.ru

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теги: телеком ФАС МТС