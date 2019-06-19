Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа

MForum.ru
19.06.2019,
В начале текущего месяца появилась информация, что компания Samsung проведет презентацию смартфона Galaxy Note10 10 августа. Однако, по данным источников близких к южнокорейской компании, анонс этого устройства может состояться немного раньше, 7 августа.
Как и в прошлом году, мероприятие пройдет в Нью-Йорке в Barclays Center. Ожидается выход сразу двух версий смартфона – обычного Note 10 и Note 10 Pro, с более крупным дисплеем и дополнительной камерой на задней панели. Фронтальная камера будет размещена в круглом вырезе передней панели. Кроме того, если верить слухам, в Samsung Galaxy Note10 не будет классического разъема для наушников и кнопки вызова ассистента Bixby.
© Антон Печеровый,
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