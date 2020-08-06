Анонсы: Samsung Galaxy Note 20 и Note20 Ultra представлены официально

MForum.ru
06.08.2020,
Компания Samsung провела Unpacked 2020. Центральной темой мероприятия стал анонс смартфонов серии Galaxy Note 20. Новинки получили непривычную медную расцветку и базируются на чипсете Exynos 990.
Samsung Galaxy Note 20 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400x1080 точек, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, связку 12 Мп (основной), 64 Мп (зум-камера), 12 (сверхширокоугольная) камер на задней панели, 10 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.
Отличиями Samsung Galaxy Note20 Ultra являются 6,9-дюймовый дисплей разрешением 3200x1440 точек, 108 Мп основной сенсор тыловой камеры (+ два дополнительных сенсора разрешением 12 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч. Кроме того, в активе старшей версии Galaxy Note20 Ultra присутствуют поддержка 5G-сетей, 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти.
Впрочем, главным элементом серии Samsung Galaxy Note остается цифровое перо, работа с которым в серии Note 20 была значительно улучшена. И в этом плане у смартфонов линейки Note конкурентов нет. Стоимость Samsung Galaxy Note 20 – 79 990 рублей (8/256 Гб), Samsung Galaxy Note20 Ultra – 99 900 или 119 990 рублей, в зависимости от объема встроенной памяти (256 или 512 Гб).
© Антон Печеровый,
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