Телеком: МТС объявила ребрендинг, но до "отлично" не дотянула

24.06.2019, MForum.ru

МТС представила обновленный бренд, новый слоган и новый визуальный стиль. В компании говорят о том, что это понадобилось для отображения новой стратегии компании - трансформации и создания цифровых продуктов на новых рынках.

Прежде всего, компания МТС исправила ошибку Системы, допущенную на этапе вывода на рынок прежнего бренда - хотя в АФК связывали свой бренд с "овоидом", то есть яйцом, на деле прежний бренд куда более напоминал дырку яйцевидной формы. Несмотря на это, компании, как мы знаем, все же удавалось уверенно ощущать себя на рынке.

Теперь дыра заполнилась. Но сходство с яйцом, как ни странно, уменьшилось. Где, в самом деле, вы видели красное яйцо? Пасха? Но причем тут МТС? В целом образ яйца в логотипе у компании сотовой связи был и остается неуместным, нелепым.

Компания не стала пробовать осовременить бренд переводом его в 3D, я склонен признать это правильным решением.

Увеличен шрифт и изменено его начертание. Вряд ли новый стиль можно назвать элегантным, зато написание букв стало крупнее, это может позитивно влиять на заметность и распознаваемость логотипа. Буква С, которая стала похожа на двуполюсной магнит или повернутую на 90 градусов латинскую U, выглядит странно, надуманно. Чувствуется, что самое непосредственно отношение к разработке имели люди, для которых кириллица не родной алфавит, а пустой звук.

Кроме перечисленных изменений, компания сделала целую группу вариантов логотипа, "заточенных" под различные продукты и направления. Поскольку бренд МТС это сильный, распознаваемый бренд, сочетание его с названиями продуктов и направлений, добавляет им "брендовости", узнаваемости. В то же время, визуальное разделение словом в правой части, позволяет дистанцировать основной бренд от тех направлений, которые могут не пойти.

Некоторые видят в новом написании буквы М аббревиатуру IVI, что же, это может быть своеобразной "пасхалкой".

И, наконец, рваная "крафтовая" полоса заменена на более жесткую сплошную полосу. В компании говорят о большем динамизме новой полосы. Ох, уж эти маркетологи...

В создании нового позиционирования и визуальный стиль создавался, как обычно, в Великобритании - специалистами ASVK Consulting, так уж принято делать в современной России. Лондон - мировая столица стиля... Впрочем, в разработке приняла участие и российская BBDO Branding.

Нагиев остается в рекламной кампании, которая стартовала сегодня. Нагиев безусловно хорош, но не надоела ли публике столь долгая эксплуатация одного лица?

Новый рекламный ролик МТС

В общем, возможно, это не худший вариант ребрендинга, но до пятерки не дотягивает.

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Пресс-релиз

МТС обновляет бренд

24 июня 2019 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, представляет обновленное позиционирование бренда МТС, новый слоган и новый визуальный стиль. Изменение бренда отражает новую стратегию компании по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках.

МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов. В портфеле МТС помимо традиционных телеком-сервисов есть финтех-продукты на базе собственного банка; развлекательные приложения, включая сервисы по покупке билетов на концертные и театральные представления; новое направление МТС Home, объединившее технологии «Умного дома»; мультиплатформенное ТВ, включающее доступ к сотням телеканалов посредством кабельного, спутникового и мобильного ТВ; собственная киберспортивная стриминговая платформа; телемедицинская платформа SmartMed; приложение онлайн-образования Smart Education; направление Digital B2B, объединившее облачные продукты, федеральную cеть интернета вещей, сервисы на базе искусственного интеллекта и Big Data.

«Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. Обновление визуального стиля и слогана — закономерный процесс на пути роста и развития компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнеров и акционеров, — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. — Стратегия МТС предполагает концентрацию вокруг новых цифровых продуктов. Визуальный стиль следует за этой концепцией посредством создания зонтичного бренда, включающего в себя новые продуктовые бизнес-линии за границами телекома, которые будут отражены в написании бренда».

Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС.

Представленная концепция бренда была поддержана текущими и потенциальными клиентами МТС, как близкая их жизненным ценностям и соответствующая бренду МТС. Изменение позиционирования основано на результатах более четырех глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 000 человек по всей России. Новое позиционирование и визуальный стиль были создан при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO BRANDING из России.

24 июня стартует первая рекламная кампания с новым брендингом. Главным героем кампании по-прежнему будет Дмитрий Нагиев.

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теги: телеком ребрендинг МТС