Анонсы: Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 представлены официально

06.08.2019, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала Galaxy Watch Active нового поколения. Из интересных особенностей отметим активный безель по краям круглого дисплея, с помощью которого сделана навигация по меню устройства, списку контактов или контенту.

Разрешение AMOLED-дисплея с поддержкой Always On Display составляет 360х360 точек. Для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass DX+. Внутри Samsung Galaxy Watch Active 2 нашлось место для чипсета Exynos 9110, 768 Мб ОЗУ и 4 Гб встроенной памяти. Выпускаться новинка будет в вариантах с 40 и 44 мм экранами, при этом емкость аккумулятора составит 247 и 340 мАч, соответственно. Также отметим поддержку беспроводной зарядки.

Набор коммуникационных интерфейсов включат в себя Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, NFC, а также опциональный LTE (будет доступно на ряде рынков). В части защиты от внешних условий речь идет о соответствии стандартам IP68 и MIL-STD-810G, а также возможности погружения в воду на глубину до 50 м.

В программной части упомянем о поддержке 39 видов активностей, синхронизации с Samsung Health, а также функциях Watch Camera Controller (управление камерой) и My Style (кастомизация дисплея). Для синхронизации с Samsung Galaxy Watch Active 2 потребуется смартфон с Android 5.0/iOS 9.0 или более новой версией ОС. Выпускаться новинка будет в варианте из алюминия с фторопластовым ремешком и нержавейки с ремешком из кожи. Цены и сроки релиза будут объявлены позднее.