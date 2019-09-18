Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo K10

18.09.2019, MForum.ru

Вполне возможно, что уже скоро состоится анонс смартфона Lenovo K10, который уже получил сертификат от Google, а его изображение доступно на сайте Google Android Enterprise. Судя по фото, Lenovo K10 получит U-образный вырез для фронтальной камеры, а также довольно полоску нижнюю рамку дисплея.

Из спецификаций Lenovo K10 известно о 6,1-дюймовом экране, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и Android Pie. Поддержки NFC в новинке не предусмотрено, но известно о дактилоскопическом сенсоре на задней панели. Анонс новинки ожидается уже в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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