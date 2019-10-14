Телеком: В Лужниках прошли "прикладные испытания" сети 5G Билайн

MForum.ru
14.10.2019,
В Лужниках прошли "прикладные испытания" пилотной сети 5G Билайн во время футбола Россия-Шотландия. Около 20 сотрудников спортивной арены использовали 5G смартфоны Huawei Mate 20X и 5G CPE роутеры Huawei "для оптимального распределения потоков болельщиков и обеспечения безопасности мероприятия". Для этого была проведена "интеграция с ИТ системами СК Лужники и ДИТ Москвы".
В компании уверены - эксперимент с 5G показал новые возможности и перспективы применения современных технологий на спортивных объектах, и называют случившееся "первым реальным кейсом" применения 5G в России, в условиях существенной нагрузки.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом пятое поколение Лужники
© Алексей Бойко,
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