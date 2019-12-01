Телеком: Билайн показал кейс применения 5G в телемедицине. Часть 1

01.12.2019, MForum.ru

29 ноября 2019 года ВымпелКом представил в Сколково очень непростой и интересный кейс применения 5G в хирургии для проведения удаленного медицинского консилиума. Давайте разберем, как все было устроено, и чем интересен именно этот кейс. Часть 1 - конфигурация оборудования.

Пилотная зона 5G ВымпелКом в Сколково

Так выглядит радиоподсистема 5G сайта Билайн в Сколково, построенная на решении 5G Huawei. Именно эта база обеспечивала связь во время удаленного медицинского консилиума в Сколково. Давайте приглядимся к оборудованию, хотя нам в нем все давно знакомо.

Сверху по-центру активная цифровая антенна Huawei HAAU5213 28000A 4T4R 65 dBm, работающая в диапазоне миллиметровых волн 27ГГц, с полосой 100 МГц. Она включена в режиме 3GPP 5G NSA.

Краткие спецификации HAAU5213

Интерес кейсу придает то, что baseband-модуль BBU5900 удален от активной антенны на 200 метров. Он находится в аппаратной в цоколе здания. Соединение кабелем, используемый интерфейс - CPRI.

Поскольку используется архитектура 5G NSA, то задействован якорный диапазон LTE 1800 МГц. Для этого канала выделено из коммерческой сети 5 МГц. В установке Билайн 5G в Сколково за поддержку этого канала отвечают два блока в нижней части трубостойки.

На заднем плане - радиомодуль LTE, на переднем - блок питания.

Радиомодуль LTE Huawei RRU5909 RRU.SFP.9800.DC / B03-1800.Z.120.2T2R, 15 кг

Это распространенное в России и в мире оборудование, много где можно его встретить.

Блок питания Huawei OPM50M, 12 кг

Прием сигнала 5G в миллиметровом диапазоне обеспечивало 5G CPE Huawei на базе чипсета Balong 5G01, состоящие из RF модуля CPE 1.0 ODU-HF 257, 380мм x 248мм х 100мм, 2T4R (слева) и Huawei IDU 5G/Wi-Fi роутера (справа).

Этот комплект оборудования на сегодня является основой Лаборатории 5G Билайн в Сколково.

Кстати, раз уж зашла речь о Лаборатории 5G Билайн в Сколково, следует сказать, что здесь также ведут эксперименты с NB-IoT.

Например, испытывается беспроводный датчик NB-IoT Vega SH-1, измеряющий температуру.

Данные с датчика аккумулируются и отображаются на большом экране.

Платформа MediaTek LinkIt ONE знакома многим, кто экспериментирует с Arduino и ее аналогами. Разработанная специально для экспериментов и прототипирования носимой электроники и IoT-устройств GSM, GPRS, Bluetooth 2.1 и 4.0, а также GNSS, WiFi и MP3/AAC. В лаборатории 5G Билайн к ней подключен... фикус.

Макет устройства собирает данные о текущем уровне освещенности и влажности почвы.

Этот прототип робота умеет ездить по нарисованным для него на полу линиям и измерять напряженность электромагнитного поля, что позволяет составить на основе собранных данных карту покрытия в помещении лаборатории.

Здесь также испытывается решение VR. Очки виртуальной реальности позволяют "проехаться" на трамвайчике по Кенигсбергу 1939 года.

Все это - только "первые шаги", в Лаборатории 5G Билайн ожидают тех, кто хотел бы прийти изучать возможности технологии 5G со своими проектами и идеями.

В планах компании - задействовать диапазон 4.8-4.99 ГГц (если не дадут разрешения на 3.5 ГГц), что было бы, конечно, лучше, для построения более значительного indoor-покрытия 5G в Сколково. Есть также планы развития опытной зоны 5G в Лужниках, в идеале - построение покрытия 5G на стадионе. Но это уже в 2020 году.

Пилотная зона 5G в клинике GMS

В операционной в клинике GMS в Москве на Каланчевской был задействован другой комплект оборудования 5G, также Huawei. Поскольку там я не был, могу только вкратце сказать, что фрагмент сети 5G NSA там был реализован на базе малой соты 5G LampSite 4T4R, 100 МГц, закрепленной под потолком операционной, а для подключения к сети смарт-доски, видеокамер и медицинского оборудования, использовались CPE 5G.

В клинике оборудование работало на частоте 4.8-4.99 ГГц.

Этот фрагмент сети подключен к центру управления на улице 8-го марта гигабитной оптикой.

Вместе с пилотной зоной 5G ВымпелКом в Лужниках, они формируют распределенную сеть 5G Билайн в Москве. Пока что пилотную, но если государство в конце-концов найдет возможности по выделению операторам "большой четверки" частот 5G, появится и коммерчески доступная сеть 5G Билайн в Москве.

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теги: телеком Билайн Вымпелком 5G пятое поколение Лаборатория Huawei Сколково