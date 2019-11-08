Телеком: Билайн в 3q2019 опередил остальных операторов по темпам роста сети 4G

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Телеком: Билайн в 3q2019 опередил остальных операторов по темпам роста сети 4G

08.11.2019, MForum.ru

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Качественная сеть с хорошим охватом и высокой пропускной способностью - основа бизнеса MNO. Понимая это, в Билайн уже не первый год подряд активно достраивают свою сеть. В 3q2019 темпы этой стройки, что называется, "зашкалили". По данным Роскомнадзора, в 3q2019 Билайн уверенно показал самый большой в Б4 прирост числа базовых станций - на 44% выше, чем годом ранее, общее их число выросло до 62 771 РЭС.

За последние 1.5 года ВымпелКом нарастил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, включая LTE / LTE-Advanced, в 2.2 раза! Речь идет не только о "денсификации" или уплотнении сети с целью нарастить ее пропускную способность, но и о наращивании покрытия, в частности, охват жителей России сетью 4G/LTE ВымпелКом, по данным компании, вырос до 84% (+10% гг).

Параллельно с строительством новых сайтов, Билайн занимается модернизацией сети. На конец 3q2019 заменен уже 91% базовых станций на современное оборудование. В 25 филиалах модернизация уже завершена, еще на 52 территориях работа продолжается.

В рамках программы развития сети идет не только модернизация оборудования и достройка сайтов, но также наращивание полосы частот под LTE, что увеличивает пропускную способность сети. Для этого в 2018 году ВымпелКом провел рефарминг частот в 45 филиалах, в 2019 году эта работа продолжалась - добавилось еще 10 регионов. На конец 3q2019 работы по этому проекту выполнены на 95%.

Что это дало?

Прежде всего, растут средние скорости мобильного интернета, доступные абонентам, в компании говорят о росте на 30%. Важно, что оператор заботится об этом, ведь в 3q2019 каждый абонент также загружает на 30% больше трафика, чем в конце 2018 года.

Продолжила расти доля трафика, проходящего через сеть 4G - она составляет уже 83% от всего объема трафика (+12% гг).

ВымпелКом особое внимание уделил модернизации сети в Москве и МО. На конец 3q2019 модернизацию прошло более 95% базовых станций, этот процесс должен завершиться еще до конца 2019 года. Здесь также выросло непрерывное покрытие сети 4G/LTE, а доля трафика с начала года увеличилась на 30%.

В компании не экономят на инвестициях в сеть в Москве, в том числе и потому, что тем самым идет работа по подготовке сетевой инфраструктуры к внедрению 5G.

На всей сети ВымпелКом в Москве обеспечивается поддержка как NB-IoT, так и LTE Cat-M, что позволяет подключить к сети десятки миллионов устройств IoT. Начали действовать сервисы интернета вещей.

Базовая станция 5G Билайн в Лужниках

В пилотной зоне 5G, созданной в Лужниках осенью 2019 года, работает тестовый фрагмент сети 5G, максимальная скорость на одно устройство достигает 3.3 Гбит/c.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

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теги: телеком Билайн ВымпелКом число базовых станций LTE

© Алексей Бойко, MForum.ru

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