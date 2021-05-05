Развитие сетей: Билайн об ускорении стройки в 1q2021

05.05.2021, MForum.ru

Билайн рассказывает об удвоении темпов стройки новых базовых станций в 1q2021 по сравнению с 1q2020. Это действительно так, но справедливости ради следует отметить, что капиталовложения Вымпелком в 2021 году будут на уровне 2020 года. Просто в этом году активная стройка пришлась на начало года, тогда как в 2020 году она была сосредоточена во второй половине года.

Тем не менее, стройка идет, причем это активная стройка, в частности, за период с начала 2018 года число базовых станций Вымпелком в России выросло более, чем в 2.5 раза. Так что сегодня это совсем другая сеть и другое качество услуг по сравнению с тем, что было еще в 2018-2019 годы.

Модернизация началась с Москвы и Московского региона, активно развивается сеть в Санкт-Петербурге, но только "вкусными" столицами развитие не ограничено, в 2021 году идет стройка и в областных центрах и в небольших населенных пунктах.

Серьезное умощнение сети позволяет расти показателям потребления мобильного трафика. Так в сети LTE Вымпелком, объем трафика по итогам 1q2021 вырос на 52% год к году, а доля LTE трафика в общем объеме, то есть с учетом трафика GSM и 3G достигла 84% (+4 п.п.) гг.

Кроме строительства новых базовых станций Вымпелком ведет рефарминг частот, прежде всего, диапазона 1800 МГц, переиспользуя все большую полосу частот этого диапазона под LTE. Голос при этом обслуживает сеть GSM 900 компании и/или UMTS. В 1q2021 рефарминг позволил улучшить пропускную способность сети еще в 9 филиалах. В среднем это дает +25% к средней скорости мобильного интернета в регионе.

Приоритет также установлен для работ по улучшению покрытия вдоль дорог, повышению надежности связи в моменты, когда нагрузка достигает пиковых уровней. Здесь проблемы позволяет решать система автоматизированного управления настройками сети SON - она внедрена уже в 23-х филиалах компании.

Билайн начал внедрять технологию VoLTE, в планах на 2021 год - ее внедрение в 28 регионах России. Это не так много, если сравнивать с МегаФон и МТС, но главное, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Также начались работы по внедрению VoWi-Fi, но пока что география этой услуги сильно ограничена. Жаль, обе этих услуги востребованы рынком, позитивно воспринимаются "технологически подкованной" частью аудитории, так что форсированное их внедрение представляется разумным для компании шагом.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Последние несколько лет стали рекордными для Билайн в развитии сети. Качество услуг – один из краеугольных камней новой клиентоцентричной стратегии компании. Техническая дирекция Билайн систематически развивает все компоненты инфраструктуры в интересах клиента: увеличивает скорость, мощность и покрытие сети. В 2021 году мы будем поддерживать высокую скорость позитивных изменений».

Можно констатировать, что в Вымпелком признали ряд ранее сделанных ошибок и изменили подход к развитию сети. Более не звучит идея light assets company, компания вернула в свой состав инженерный корпус, сама занялась планированием сети и не жалеет денег, чтобы подтянуть ее до уровня сетей конкурентов.

Процесс доведения информации о произошедших тектонических сдвигах до мозгов абонентов - дело не быстрое. Разочаровавшись в любимом бренде несколько лет тому назад люди, не все и не сразу захотят вернуться в статус абонента Билайн. Что же, как говорится, оставшимся с компанией абонентам и тем, кто в последние месяцы подключается к услугам этой компании, достанется больше ресурсов сети, их клиентский опыт возможно окажется более качественным, чем у абонентов других компаний.

Можно также предположить, что и другим участникам рынка придется пересматривать свою инвестиционную политику в сторону увеличения вложений в инфраструктуру.

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теги: телеком итоги квартала развитие сети