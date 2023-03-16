Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 4q2022 и за год

MForum.ru
16.03.2023,
Ниже пойдет речь только о российском бизнесе компании Veon. Общая выручка компании за год снизилась на 1,4% год к году, квартальная - на 3.5%. Нельзя не отметить, что сервисная выручка выросла на 3,0% по итогам года и на 3,2% в 4q2022 год к году - до 69,213 млрд руб, за год она составила 262,8 млрд руб.
EBITDA составила симпатичные 31,235 млрд руб, что соответствует приросту 14,4% год к году по итогам 4q2022.
Рентабельность по EBITDA поднялась до 41,8% (+6,6 гг).
В компании эти результаты объясняют реализацией заявленной стратегии клиентоцентричности, то есть снижением расходов на неэффективные каналы продаж и концентрацией на качественном обслуживании клиентов.
Конвергент
Компания продолжала фокусироваться на привлечении конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется единым предложением на услуги фиксированной и мобильной связи. Такие абоненты куда менее подвержены оттоку, время их жизни выше, что обеспечивает компании стабильный поток доходов. Число конвергентных абонентов выросло на 3%, рост выручки от фиксированной и конвергентной связи составил +8% в 2022 году.
Абонбаза
Для сторонних наблюдателей тревожным выглядит существенное, на 9,3% снижение общей абонентской базы, до 44,8 млн. В компании это объясняют снижением некачественных продаж в неэффективных каналах, чем билайн занимался в течение 2022 года.
Вместе с тем, остается стабильной база активных абонентов, об этом свидетельствует, в том числе, рост потребления данных - на 24,2% гг. ARPU поднялся на 12,4%, что обусловлено, прежде всего, корректировкой тарифов, которая предпринималась в 2022 году.
B2B
B2B сегмент показал рост выручки на 7.7% год к году. Доходы от AdTech и Big Data выросли на 52% год к году! В продуктах облачного стека услуг рост составил внушительные 237%.
Капитальные затраты и развитие сети
Капиталозатраты Вымпелкома в 2022 году составили 59,3 млрд рублей, снижение составило 20,9% год к году. Причина тому - не только проблемы с цепочками поставок из-за введения санкций против России, но и то, что компания масштабно расширила сеть в 2020-2021 году, а также успела закупить оборудование для развития в 2022 году до того, как это стало серьезной проблемой.
Компания особо подчеркивает, что продолжает развивать свои сети, уделяя внимание качеству услуг и покрытия.
В доказательство тому, Вымпелком напоминает, что в 2022 году за счет рефарминга в 34 регионах, а также строительства сети, добился роста скоростей доступа более, чем на 23% год к году. Справедливости ради отметим, что этому до какой-то степени поспособствовала и разгрузка сети за счет сокращения абонентской базы. Отрадно, что рост скоростей произошел даже несмотря на рос потребления данных абонентами - MBoU за год выросло с 14,7 до 18,3 ГБ на абонента в месяц.
Покрытие LTE за год расширилось на 1%, прежде всего, за счет рефарминга, достигнув по оценке оператора, охвата в 90% населения.
Вымпелком в 2022 году запустил поддержку VoWiFi в 33 регионах, к концу года услуга доступна в 42 регионах. VoLTE запущено в 32 регионах, к концу 2022 года услуга доступна в 43 регионах.
пресс-релиз, pdf
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теги: билайн Вымпелком итоги года итоги квартала
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