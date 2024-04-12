Рефарминг: Билайн запатентовал новый метод рефарминга частот GSM

MForum.ru

Рефарминг: Билайн запатентовал новый метод рефарминга частот GSM

12.04.2024, MForum.ru

Лишившись поддержки зарубежных вендоров, российские операторы не только справляются с поддержкой сетей в условиях санкций, затрудняющих закупку зарубежного телекоммуникационного оборудования, но и занимаются разработками, которые помогают развивать сеть в условиях ограниченного частотного ресурса, что характерно для российского телекома.

 

 

ВымпелКом, в частности, получил патент на специальный метод расчета и использования частотного ресурса сети GSM, который получил название - Шахматное ЧТП, частотно-территориальное планирование.

Этот метод позволяет компенсировать дефицит частотного ресурса процессом рефарминга, то есть перераспределения и переиспользования частот, которые временно выделены оператору. Как следствие, улучшается качество связи, растет скорость передачи информации в сети LTE.

Получение патента подтверждает оригинальность подхода билайна к развитию технологий связи, а также инженерный потенциал компании.

Шахматное ЧТП позволяет проводить рефарминги в филиалах с ограниченным спектром 2G, что решает задачу повышения скорости передачи данных в сети LTE (возможно повышение вплоть до 20%), с одновременным повышением эффективности использования частот. При этом сохраняется достаточно для качества голосовых услуг количество каналов GSM.

Исполнительный вице-президент по технике ПАО "ВымпелКом" Валерий Шоржин:

«Развитие сети LTE дает возможность абонентам пользоваться быстрым интернетом и получать высокое качество голосовой связи при помощи технологии VoLTE. Разработанный метод «Шахматное ЧТП» открывает возможность улучшать сети LTE в филиалах с ограниченным частотным ресурсом. В 2024 году команда планирования и оптимизации сети радиодоступа билайна продолжает улучшать качество сервисов для наших клиентов, применяя различные технические решения, в числе которых будут и нововведения, о которых мы расскажем позднее».

Ведущий менеджер дирекции по развитию сети радиодоступа ПАО «Вымпелком», автор идеи «Шахматное ЧТП» Владимир Мышкин:

«Идея создания алгоритма «Шахматное ЧТП» возникла при формировании планов рефармингов на 2023/24 годы. Используя классические методы частотно-территориального планирования, мы обнаружили, что для реализации рефарминга в ряде филиалов недостаточно частотного ресурса – придется либо жертвовать частью ресурса LTE, а значит, дать абонентам меньшую прибавку к скорости передачи данных, либо жертвовать частью ресурса 2G, что привело бы к снижению качества голосовых сервисов. Решая эту дилемму, мы сформировали новый принцип частотно-территориального планирования, ставший интеллектуальной собственность нашей компании».

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теги: рефарминг ВымпелКом технологии патенты

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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