Телеком: МегаФон и лидерство по числу базовых станций

03.07.2019, MForum.ru

МегаФон сегодня представил пресс-релиз, где компания отмечает свое лидерство в России по данным Роскомнадзора по итогам 5 месяцев 2019 года. Я уже комментировал эти результаты, но сейчас повторюсь, раз уж все об этом говорят.

Всего у МегаФон более 238,52 тысяч сетевых РЭС (в пресс-релизе оператор называет их "базовыми станциями", для простоты тоже буду использовать этот термин) из которых 98 111 - это базовые станции, поддерживающие LTE.

В МегаФон отмечают, что эти показатели значительно превышают то, что есть у конкурентов. Это соответствует действительности.

Число базовых станций 2G/3G/LTE, данные Роскомнадзора на 01.06.2019

В 2019 году, за первые пять месяцев, количество базовых станций стандарта 4G/LTE операторов "большой четверки" в России выросло на 16% до 283,4 тысяч объектов, - сообщает Роскомнадзор. У МегаФона больше всего базовых станций стандарта 4G - 98,1 тыс. Можно отметить значительный разрыв с другими операторами по этому показателю.

Число базовых станций LTE, данные Роскомнадзора на 01.06.2019

На мой взгляд, такая динамика цифр обусловлена различными стратегиями российских операторов. РКН не приводит разбивку числа базовых станций по частотным диапазонам, которые они задействуют. Если взглянуть на соответствующие цифры, то скорее всего мы сможем заметить, что наибольшее число базовых станций 4G/LTE МегаФон задействовано в диапазоне band 7 (2600 МГц), поскольку по известным причинам МегаФон располагает в 4 раза большим частотным ресурсом в этом диапазоне, нежели чем любой другой российский оператор.

Физика частотного диапазона 2600 МГц (band 7) такова, что он хорошо подходит для использования в городах. Только в band 7 есть достаточная полоса частот, чтобы строить сети с высокой пропускной способностью (и высокими доступными скоростями). Оборотная сторона медали - для формирования связного покрытия с использованием диапазона b7, требуется намного большее (в разы) число базовых станций.

Именно эту картину мы и наблюдаем. МегаФону пришлось изрядно инвестировать в развертывание своей сети в диапазоне band 7, но зато компания располагает сетью с высокой пропускной способностью. Большей, чем у других операторов. Как этим можно распорядиться? Двумя основными путями - либо при равном качестве услуг обслужить больше абонентов, либо при сравнимом числе абонентов, дать абонентам МегаФона возможность прокачать через сеть больший объем данных. Насколько я могу судить, именно это и происходит.

У других операторов также есть свои плюсы. В частности, у тех из них, кто построил в городской среде больше базовых станций LTE 800 или хотя бы LTE 1800, может наблюдаться лучшее покрытие внутри помещений. Волны диапазона 2600 МГц не очень хорошо проходят даже через стекло, не говоря уже про железобетон. С более низкочастотными диапазонами ситуация заметно лучше.

В общем, одно только число базовых станций еще не позволяет говорить о чьем-либо лидерстве, а вот такой показатель, как ежемесячный объем потребляемых данных (абсолютный и на абонента) - это хороший показатель качества построенной сети особенно, когда оператор обладает большой долей рынка по числу абонентов. У МегаФон это уже более 10 ГБ в месяц!

Средние скорости, если они выше, чем у конкурентов (при сравнительно равном числе абонентов), это также неплохой показатель того, насколько хороша та или иная построенная сеть. Опять же при значительной доле рынка, понятно, что в пустой сети этот показатель может быть заметно выше, чем в сети востребованной десятками миллионов абонентов.

У МегаФона оба этих показателя (средняя скорость и средний объем потребляемого трафика в месяц) вполне убедительно свидетельствуют в пользу того, что построенная сеть обладает высокими характеристиками, прежде всего, высокой пропускной способностью.

А вот для формирования покрытия большой площади в малонаселенных и слабо застроенных регионах диапазон band 7 подходит плохо. Поэтому операторы, которые в таких местах строят покрытие на основе баз band 3 или band 20, могут сформировать конкурентное или даже большее покрытие, обходясь при этом заметно меньшим числом баз. Да, пропускная способность такой сети будет меньше. Но в таких местах "узким местом" зачастую является не число базовых станций, а пропускная способность опорной сети, которую нередко строят не на основе оптоволокна, а на базе РРЛ.

Приведу цитату Фредерика Ваносчуйзе, директора по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона:

«Сегодня МегаФон является бесспорным инфраструктурным и технологическим лидером отрасли и оператором с самым большим покрытием сети и самой высокой скоростью передачи данных. Данные Роскомнадзора на протяжении 5 месяцев подтверждает наше лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE, а также общему числу обслуживающих клиентов компании базовых станций.

Я рад сообщить, что международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет МегаФон оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России, опережающим по этому показателю в полтора раза любого из конкурентов. Это яркое доказательство того, что инвестиции компании в развитие сети, как и работу команды инфраструктуры по ее умной настройке,по достоинству оценивают не только наши клиенты, но и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру».

В общем и целом сеть МегаФона действительно хороша, во многом, за счет активного использования 40 МГц в диапазоне band 7 для чего оператору пришлось задействовать большое число базовых станций. И это дает оператору возможность радовать абонентов сравнительно высокими скоростями доступа. В какой-то степени это преимущество сглаживается тем, что в МегаФон традиционно "кучкуется" много "тяжелых" и "сверхтяжелых" абонентов, которые качают атипично большие объемы трафика - в десятки и сотни ГБ в месяц. К сожалению, в условиях анлимов это плохо монетизируется.

Также МегаФон приводит в своем пресс-релизе примеры базовых станций с необычным питанием, внешним видом или местом установки.

Уважения заслуживают базовые станции МегаФон, работающие на Полюсе холода - в городе Верхоянск, в селе Томтор, в республике Саха Якутия.

Базовая станция МегаФон в Якутии

Здесь зарегистрированы температуры вплоть до -68 градусов. Чтобы работать в таких условиях, приходится предпринимать различные особые меры, например, помещать базовую станцию в подогреваемый контейнер.

Есть база МегаФон на космодроме Восточный в Амурской области.

Базовая станция МегаФон на космодроме Восточный (слева)

Компания утверждает, что оборудование расположено всего в 500 метрах от стартового стола. Интересно, выключают ли здесь мегафоновское оборудование в моменты запусков ракет?

На территории Олимпийского парка в Сочи установлены базовые станции МегаФон в виде пальм.

Базовая станция МегаФон "замаскированная" под пальму

Этим нас не удивить, первые стойки в виде пальм МегаФон ставил в Москве еще в 2003 году. Тогда они еще не были такими натуралистичными.

На Кольском полуострове в районе перекрестка дорог Мурманск - Териберка - Туманный работает базовая станция МегаФон, обеспечивающая связь для водителей.

Базовая станция МегаФон с питанием от ветроэлектрогенератора

Эта базовая станция получает питание от ветряка. Запитанные от ветроэлектрогенераторов базовые станции - не уникальное явление для России, аналогичные БС есть у МТС и Билайн, как есть и базы, получающие энергию от фотоэлектрических батарей.

Базовая станция МегаФон "Выживший" на Ямале

Базовая станция МегаФон, получившая название "Выживший" установлена на берегу Ледовитого океана в вахтовом поселке Сабетта, что на Ямале у Обской губы Карского моря. Здесь также холод, ветер, снег, а также водятся белые медведи. Но со своей работой база справляется.

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теги: телеком МегаФон число базовых станций лидерство РКН