Телеком: Стройка сетей сотовой связи в РФ продолжается высокими темпами

20.06.2019, MForum.ru

Если верить статистике, которую предоставляет Роскомнадзор, строительство инфраструктуры сетей сотовой связи в России продолжается, причем ударными темпами. Общее количество базовых станций в России (РЭС в терминах РКН) выросло на 7%, достигнув 746 408 по состоянию на 1 июня 2019 года.

Лидерами по темпам наращивания сетевой инфраструктуры являются ВымпелКом и Tele2, их сети росли наиболее высокими темпами. Основной акцент сделан на строительство сетей LTE, если говорить о динамике роста сетей LTE, здесь также в лидерах Tele2 с +25% и Билайн с +20% относительно числа BS LTE на начало 2019 года.

Всего число BS LTE в России выросло на 25% с начала 2019 года.

Несмотря на экстремально высокие темпы стройки сетей LTE Tele2 и ВымпелКом, лидерами по числу уже развернутых базовых станций LTE остаются МТС и МегаФон. Впрочем, разрыв между Tele2 и МТС стал минимальным, всего в 2,9 тысяч базовых станций.

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теги: телеком Tele2 число базовых станций LTE МТС МегаФон Билайн ВымпелКом РКН Роскомнадзор