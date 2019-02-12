Телеком: Операторы умощняют сети LTE

MForum.ru
12.02.2019,
В Роскомнадзоре любят наблюдать за тем, как операторы сотовой связи развивают сети мобильной связи. Видимо от этого возникает какое-то чувство сопричастности к реальной работе.
Вот только подсчитывается не число базовых станций или трансиверов, а число неких РЭС LTE, под которыми в ведомстве подразумевать могут что угодно, что относится к радио и к электронике. О чем говорит динамика изменения этих чисел? Мало о чем, ведь известно, что у базовых станций работающих в диапазоне до 1 ГГц радиус действия в разы больше, чем у базовой станции для диапазона 2.6 ГГц. А как можно складывать в одну сумму число фемтосот, малых сот и макросот? Так что к итоговым цифрам стоит относиться следует с изрядной долей скепсиса, разумные выводы из них сделать сложно. Тем не менее воспроизведу приведенные в новости цифры для любителей коллекционировать "статистику".
Несмотря на описанные выше проблемы с цифрами, все же отмечу, что темпы стройки Tele2 действительно остаются высокими. Что МегаФон строился в b7 и это заставило компанию развернуть большую инфраструктуру, что Билайн существенно нарастил темпы стройки, но все же оказался на четвертом месте по числу РЭС.
Важно понимать и то, что абоненты могут справедливо жаловаться на медленно растущее покрытие - новые базовые станции зачастую устанавливаются для уплотнения и расшивки существующих сетей в больших городах, а не для наращивания охвата населения в местах малонаселенных.
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теги: статистика число РЭС Роскомнадзор
© Алексей Бойко,
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