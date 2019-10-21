Телеком: Билайн организует "умный город" в Новосибирском Академпарке

21.10.2019, MForum.ru

ПАО "ВымпелКом" (Билайн) подписал Дорожную карту взаимодействия с АО "Академпарк". В рамках договоренности на базе Академпарка будет развернут "Умный город Билайн", который объединит в себе различные решения оператора в сфере IoT.

В частности, к весне 2020 года в Академпарке планируется установить "умные приборы учета" и "умное освещение", запустить ПО "Умный город Билайн". Запланирован демонстрационный стенд.

Кроме того, с декабря 2019 года откроется доступ к учебному кластеру Big Data Билайн для студентов университетов Новосибирска и резидентов Академпарка. К этому времени Билайн установит в дата-центре на территории Академпарка свои серверы. Запланирована работа Билайн со стартапами в digital-сфере и в области телекоммуникаций.

Новый проект продолжает сотрудничество Билайна и Академпарка, в октябре 2018 года Билайн уже развернул на территории парка тестовую зону NB-IoT.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд:

«Мы видим большой потенциал в развитии направления «умный город». Вовлечение в эту работу молодых специалистов позволит полнее раскрыть потенциал уже существующих решений, а также поможет создавать больше инновационных и востребованных сервисов. Сотрудничество с Академпарком расширяет наши возможности в этом направлении».

Больше о проектах "умный город" в России.

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теги: телеком Билайн Новосибирск умный город смарт-город