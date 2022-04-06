28.03.2022, MForum.ru

n260

Диапазон TDD 5G 3GPP 37-40 ГГц, стандартизованные полосы: 50, 100, 200, 400 МГц

В России в 2022 году выделен МТС в варианте 37-42,5 ГГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G/IMT2020 на территории павильона "Умный город", ВДНХ (г. Москва, пр-т Мира, 119, стр. 461, на условиях, определенных в Приложении 4 к решению ГКРЧ от 28 марта 2022 года №22-62-02.

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2022.03.28 Решением ГКРЧ частоты в диапазоне 37-42,5 ГГц выделены МТС для для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G/IMT2020 на территории павильона "Умный город", ВДНХ, г. Москва, пр-т Мира, 119, стр. 461, на условиях, определенных в Приложении 4: ЭИИМ не должно превышать 29,5 дБВт. Разрешение дано на 2 года; использовать частоты можно только внутри помещения.