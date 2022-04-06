MForum.ru
28.03.2022,
Диапазон TDD 5G 3GPP 37-40 ГГц, стандартизованные полосы: 50, 100, 200, 400 МГц
В России в 2022 году выделен МТС в варианте 37-42,5 ГГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G/IMT2020 на территории павильона "Умный город", ВДНХ (г. Москва, пр-т Мира, 119, стр. 461, на условиях, определенных в Приложении 4 к решению ГКРЧ от 28 марта 2022 года №22-62-02.
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2022.03.28 Решением ГКРЧ частоты в диапазоне 37-42,5 ГГц выделены МТС для для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G/IMT2020 на территории павильона "Умный город", ВДНХ, г. Москва, пр-т Мира, 119, стр. 461, на условиях, определенных в Приложении 4: ЭИИМ не должно превышать 29,5 дБВт. Разрешение дано на 2 года; использовать частоты можно только внутри помещения.
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[5G. Исследования. n260]
Несмотря на сложившуюся ситуацию, в МТС не готовы сидеть на месте без дела. Компании удалось получить
Компании разрешено использовать частоты диапазона 37 - 42,5 ГГц исключительно внутри помещения, не создавая помех (см.
Соответствующее решение было оформлено в марте 2022 года. Оно открывает для МТС возможность тестирования решений 5G n260. Это могут быть как решения компании Huawei, так и решения других вендоров, включая российские разработки.
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