Телеком: Билайн поможет внедрять инновации в здравоохранении

MForum.ru
23.10.2019,
Билайн поможет внедрять инновации в здравоохранении совместно с Фондом «Сколково», биофармацевтической компанией «АстраЗенека» и другими партнёрами
23 октября 2019 года, Москва, пресс-релиз - Билайн (ПАО «ВымпелКом») объявил о присоединении к меморандуму о создании и обеспечении деятельности Центра инноваций и интернета вещей, подписанному раннее Фондом «Сколково», международной инновационной биофармацевтической компанией «АстраЗенека» и другими партнёрами. Подписание документа со стороны Билайн состоялось в рамках форума «Открытые инновации».
Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении представляет собой новую форму внедрения современных технологических решений для медицины путем создания прототипов терапевтических комплексов, их демонстрации и тестирования, последующего масштабирования в учреждениях здравоохранения по всей России. Кроме того, предполагается создание образовательного пространства для взаимодействия стартапов, решения которых уже представлены в Центре.
Соглашение о партнерстве предусматривает совместное развитие цифровых технологий и технологий Билайн 5G/IoT для системы здравоохранения для последующего создания инновационной экосистемы. Компании будут участвовать в разработке модели терапевтических решений с целью улучшения существующих или создания новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов на всем маршруте получения медицинской помощи.
Кроме того, новое партнерство предусматривает демонстрацию и тестирование инновационных, цифровых терапевтических комплексов, решений в области «интернета вещей» и больших данных для здравоохранения.
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:
«Билайн уделяет особое внимание использованию новейших технологий для повышения качества жизни и здоровья населения. Партнерство с Центром инноваций позволит нам как оператору получить уникальный опыт использования нашей пилотной инфраструктуры сетей пятого поколения, экспертизы больших данных и интернета вещей для развития медицины будущего в России».
Одним из ключевых совместных проектов станет создание центра компетенций в целях интеграции технологий участников Фонда «Сколково» в бизнес Билайн. В частности, таким проектом может стать совместная демозона или технологический кластер на территории Сколково. Кроме того, тестирование новых разработок в области мобильных приложений и сервисов будет проводится на базе Beeline Innovation Lab.
Beeline Innovation Lab занимается поиском новых перспективных источников выручки; фокусируется на цифровых продуктах в области AdTech, Fintech, домашних и мобильных развлечений и т.д. Отдельное направление выделено под проекты социальной направленности, технологии для людей с ограниченными возможностями и решения для благотворительности.
Торжественное открытие Центра Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении на базе Фонда «Сколково» состоялось в рамках форума «Открытые Инновации». Центр Инноваций был открыт с участием министра здравоохранения Вероники Скворцовой совместно с председателем Фонда «Сколково» Аркадием Дворковичем, первым заместителем министра промышленности и торговли Сергеем Цыбом, вице-президентом по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джорджем Хелдом и руководителями партнеров проекта. О создании Центра было объявлено в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Также на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и кластером биомедицинских технологий Фонда «Сколково», затрагивающее вопросы внедрения решений Центра инноваций и взаимодействия с ведомством.
На этапе открытия уже созданы инновационные центры лечения жизнеугрожающих заболеваний, таких как рак легкого, нарушения обмена веществ и коронарного кровотока и бронхиальная астма. Они позволят интегрировать в единую информационную систему данные по заболеваемости, создать пациентские регистры, оптимизируя путь пациента с использованием инновационных технологий, позволяющих добиваться лучших результатов в диагностике и лечении заболеваний, экономить время врача на приеме, обеспечивать стандартизацию выполнения клинических рекомендаций. В дальнейшем планируется расширение и в другие нозологии.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом медицина здравоохранение
© Алексей Бойко,
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