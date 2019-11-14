Телеком: Итоги 3q2019 МегаФон - выручка достигла 90 млрд (+1.4%)

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Телеком: Итоги 3q2019 МегаФон - выручка достигла 90 млрд (+1.4%)

14.11.2019, MForum.ru

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Компания МегаФон подробно рассказала об итогах квартала. Приведу основные показатели.

  • Выручка выросла на 1,4% и составила 90,0 млрд руб. (по группе)
  • Показатель OIBDA вырос на 15,8% до 39,0 млрд руб.
  • Показатель рентабельности OIBDA достиг 43,3%
  • Чистая прибыль составила 3,2 млрд руб.
  • СAPEX снизился на 37,2%, до 11,6 млрд руб.
  • Чистый долг за квартал сократился до 350,3 млрд руб. (соотношение LTM OIBDA к чистому долгу - 2.49 или 2.8 без влияния МСФО16)
  • Число пользователей передачи данных в России выросло на 6,2% за год до 34,2 млн человек на 30 сентября 2019 года

Сводные финансовые результаты за 3q2019

Итоги 3q2019 МегаФон

Капзатраты снизились резко, но можно вспомнить, что в прошлом году компания переходила на новый биллинг и финансовые системы, и расходы на эти направления в 3q2019 уже не осуществлялись. Если же говорить о стройке LTE, то она идет, пусть и не какими-то ударными темпами, но 2200 новых BS за квартал прибавилось.

итоги за 9М2019

Итоги 3q2019 МегаФон

Результаты по России

Итоги 3q2019 МегаФон

Число абонентов

Итоги 3q2019 МегаФон

Итоги 3q2019 МегаФон

Читать пресс-релиз с отчетом целиком, pdf.

Данные итогов ВымпелКом, Tele2 и Ростелекома можно найти по тегу "итоги квартала".

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теги: телеком МегаФон итоги квартала итоги 3q2019 9M2019

© Алексей Бойко, MForum.ru

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