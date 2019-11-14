Телеком: Итоги 3q2019 МегаФон - выручка достигла 90 млрд (+1.4%)

MForum.ru
14.11.2019,
Компания МегаФон подробно рассказала об итогах квартала. Приведу основные показатели.
Сводные финансовые результаты за 3q2019
Капзатраты снизились резко, но можно вспомнить, что в прошлом году компания переходила на новый биллинг и финансовые системы, и расходы на эти направления в 3q2019 уже не осуществлялись. Если же говорить о стройке LTE, то она идет, пусть и не какими-то ударными темпами, но 2200 новых BS за квартал прибавилось.
итоги за 9М2019
Результаты по России
Число абонентов
Читать пресс-релиз с отчетом целиком, pdf.
Данные итогов ВымпелКом, Tele2 и Ростелекома можно найти по тегу "итоги квартала".
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теги: телеком МегаФон итоги квартала итоги 3q2019 9M2019
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