Телеком: Итоги 3q2019 МегаФон - выручка достигла 90 млрд (+1.4%)

14.11.2019, MForum.ru

Компания МегаФон подробно рассказала об итогах квартала. Приведу основные показатели.

Выручка выросла на 1,4% и составила 90,0 млрд руб. (по группе)

Показатель OIBDA вырос на 15,8% до 39,0 млрд руб.

Показатель рентабельности OIBDA достиг 43,3%

Чистая прибыль составила 3,2 млрд руб.

СAPEX снизился на 37,2%, до 11,6 млрд руб.

Чистый долг за квартал сократился до 350,3 млрд руб. (соотношение LTM OIBDA к чистому долгу - 2.49 или 2.8 без влияния МСФО16)

Число пользователей передачи данных в России выросло на 6,2% за год до 34,2 млн человек на 30 сентября 2019 года

Сводные финансовые результаты за 3q2019

Капзатраты снизились резко, но можно вспомнить, что в прошлом году компания переходила на новый биллинг и финансовые системы, и расходы на эти направления в 3q2019 уже не осуществлялись. Если же говорить о стройке LTE, то она идет, пусть и не какими-то ударными темпами, но 2200 новых BS за квартал прибавилось.

итоги за 9М2019

Результаты по России

Число абонентов

Читать пресс-релиз с отчетом целиком, pdf.

Данные итогов ВымпелКом, Tele2 и Ростелекома можно найти по тегу "итоги квартала".

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