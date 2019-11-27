Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально

27.11.2019, MForum.ru

Российский бренд BQ (к одноименной испанской компании отношения не имеет) официально представил смартфон BQ Aurora SE (5732L).

Спецификации BQ Aurora SE (5732L) включают в себя 5,86-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек (19:9), чипсет MediaTek Helio P60, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD объемом до 256 Гб, сдвоенную тыловую камеру (13+5 Мп), 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 9.0. Цена BQ Aurora SE (5732L) составляет 7490 рублей. Купить новинку можно в черном, синем и фиолетовым цветах.