Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально

MForum.ru
27.11.2019,
Российский бренд BQ (к одноименной испанской компании отношения не имеет) официально представил смартфон BQ Aurora SE (5732L).
Спецификации BQ Aurora SE (5732L) включают в себя 5,86-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек (19:9), чипсет MediaTek Helio P60, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти microSD объемом до 256 Гб, сдвоенную тыловую камеру (13+5 Мп), 5 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС – Android 9.0. Цена BQ Aurora SE (5732L) составляет 7490 рублей. Купить новинку можно в черном, синем и фиолетовым цветах.
© Антон Печеровый,
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