MForum.ru
11.03.2020,
Компания HMD Global опубликовала дорожную карту обновления смартфонов Nokia до Android 10. Однако, темпы обновления не столь быстры, как хотелось бы. В качестве причины задержки производитель называет коронавирус.
Ожидается, что уже в ближайшее время будет обновлен Nokia 2.2, а следом за ним – Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus и Nokia 8 Sirocco. Во втором квартале сначала будут обновлены Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus, а ближе к середине второго квартала обновление получат Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] 5G: Rakuten Mobile закупит оптическую транспортную сеть у Nokia для своей мобильной облачной сети 5G / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] 5G: Samsung пополнил свой портфель заказов 5G контрактом с новозеландской Spark / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] 5G: Австралийская Optus запустила двухдиапазонную сеть 5G с использованием диапазонов до 6 ГГц / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X2 доступен в России / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 9 Pro / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 4 Pro появился в России / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 4a замечен на видео / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Realme Band представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Это интересно: Google I/O 2020 отменено из-за COVID-19 / MForum.ru
04.03. [Обзоры] Обзор TurboKids Princess 3G. Планшет для девочек и не только / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A41 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire R70 представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит к анонсу смарт-часы / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: IQOO 3 – игровой смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей / MForum.ru