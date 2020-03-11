Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10

MForum.ru

Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10

11.03.2020, MForum.ru

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Компания HMD Global опубликовала дорожную карту обновления смартфонов Nokia до Android 10. Однако, темпы обновления не столь быстры, как хотелось бы. В качестве причины задержки производитель называет коронавирус.

Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10

Ожидается, что уже в ближайшее время будет обновлен Nokia 2.2, а следом за ним – Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus и Nokia 8 Sirocco. Во втором квартале сначала будут обновлены Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus, а ближе к середине второго квартала обновление получат Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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