Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10

11.03.2020, MForum.ru

Компания HMD Global опубликовала дорожную карту обновления смартфонов Nokia до Android 10. Однако, темпы обновления не столь быстры, как хотелось бы. В качестве причины задержки производитель называет коронавирус.

Ожидается, что уже в ближайшее время будет обновлен Nokia 2.2, а следом за ним – Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus и Nokia 8 Sirocco. Во втором квартале сначала будут обновлены Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus, а ближе к середине второго квартала обновление получат Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.