Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

31.05.2018, MForum.ru

Компания HMD Global обновила линейку недорогих смартфонов Nokia. Новинки получили дополнение «.1» к индексу и работают под управлением Android One. Nokia 5.1 получил корпус из алюминия 6000 серии, Nokia 3.1 дизайн в стиле более дорогих моделей, а Nokia 2.1 – емкий аккумулятор.

Спецификации Nokia 5.1 включают в себе 5,5-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек (соотношение сторон 18:9), чипсет MediaTek Helio P18 (MT6755S, улучшенная версия Helio P10), 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, поддержку USB Type C и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера базируется на 16 Мп модуле с фазированной фокусировкой, а фронтальная 8 Мп камера радует углом обзора 84,6 градуса. Выпускаться Nokia 5.1 будет в черном, синем и медном цветах. Цена Nokia 5.1 составит 189 или 219 евро, за версии 2+16 Гб и 3+32 Гб, соответственно. Начало продаж намечено на июль.

Nokia 3.1 также оснащен экраном с соотношением сторон 18:9, причем за счет небольшой диагонали (5,2 дюйма) удалось добиться ширины всего 68,65 мм. В основе «железа» Nokia 3.1 – чипсет MediaTek MT6750N дополненный 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2990 мАч. Тыловая камера – 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. При этом фронтальная камера оснащена широкоугольным объективом (84,6 градуса). Выпускаться Nokia 3.1 будет в сине-медном, бело-железном и черно-хромовом вариантах. Цена – 139/169 евро, за версии 2+16 и 3+32 Гб соответственно. На прилавках Nokia 3.1 появится в начале июня.

Самое доступное устройство обновленной линейки, Nokia 2.1, оснащено экраном с классическим соотношением сторон 16:9 (5,5 дюйма, 1280х720 точек). Зато это аппарат получил батарею емкостью 4000 мАч и фронтальные стереодинамики. Основа аппаратной платформы – Snapdragon 425 дополненный 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. Программная составляющая – Android 8.1 Oreo Go Edition. Фоточасть представлена 8 и 5 Мп камерами. Для подключения зарядного устройства также используется USB Type C, материал корпуса поликарбонат. Выпускаться Nokia 2.1 будет в сине-серебристой, сине-медной и серо-серебристой окрасках. Начало продаж намечено на июль, цена – 99 евро.