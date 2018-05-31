Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

MForum.ru

Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

31.05.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания HMD Global обновила линейку недорогих смартфонов Nokia. Новинки получили дополнение «.1» к индексу и работают под управлением Android One. Nokia 5.1 получил корпус из алюминия 6000 серии, Nokia 3.1 дизайн в стиле более дорогих моделей, а Nokia 2.1 – емкий аккумулятор.

Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

Спецификации Nokia 5.1 включают в себе 5,5-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек (соотношение сторон 18:9), чипсет MediaTek Helio P18 (MT6755S, улучшенная версия Helio P10), 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, поддержку USB Type C и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Тыловая камера базируется на 16 Мп модуле с фазированной фокусировкой, а фронтальная 8 Мп камера радует углом обзора 84,6 градуса. Выпускаться Nokia 5.1 будет в черном, синем и медном цветах. Цена Nokia 5.1 составит 189 или 219 евро, за версии 2+16 Гб и 3+32 Гб, соответственно. Начало продаж намечено на июль.

Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

Nokia 3.1 также оснащен экраном с соотношением сторон 18:9, причем за счет небольшой диагонали (5,2 дюйма) удалось добиться ширины всего 68,65 мм. В основе «железа» Nokia 3.1 – чипсет MediaTek MT6750N дополненный 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2990 мАч. Тыловая камера – 13 Мп, фронтальная – 8 Мп. При этом фронтальная камера оснащена широкоугольным объективом (84,6 градуса). Выпускаться Nokia 3.1 будет в сине-медном, бело-железном и черно-хромовом вариантах. Цена – 139/169 евро, за версии 2+16 и 3+32 Гб соответственно. На прилавках Nokia 3.1 появится в начале июня.

Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1

Самое доступное устройство обновленной линейки, Nokia 2.1, оснащено экраном с классическим соотношением сторон 16:9 (5,5 дюйма, 1280х720 точек). Зато это аппарат получил батарею емкостью 4000 мАч и фронтальные стереодинамики. Основа аппаратной платформы – Snapdragon 425 дополненный 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. Программная составляющая – Android 8.1 Oreo Go Edition. Фоточасть представлена 8 и 5 Мп камерами. Для подключения зарядного устройства также используется USB Type C, материал корпуса поликарбонат. Выпускаться Nokia 2.1 будет в сине-серебристой, сине-медной и серо-серебристой окрасках. Начало продаж намечено на июль, цена – 99 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokia.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

24.05. [Новости компаний] VoLTE: Столичный МегаФон - итоги внедрения VoLTE и тесты ViLTE / MForum.ru

23.05. [Новости компаний] Пятое поколение: Ростелеком и Ericsson - третья опытная зона 5G в Эрмитаже / MForum.ru

22.05. [Краткие новости] Производство гаджетов: HMD Global привлекла $100 млн на финансирование роста / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:49 ABloud Тема: RFID - все о технологии (06.04.2018)
В библиотеке Алметьевска, Татарстан, планируется внедрить технологию RFID. Внедрение обойдется в 0,5 млн, заказ оплатит исполком района. В комплект поставки войдут устройства для автоматизированной ...
Сегодня 12:43 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018) (Страницы: 1 2)
По данным IC Insights по итогам 1q2018 десять ведущих производителей полупроводниковой продукции продали ее на сумму $78,197 млрд (+26.9% гг).
Вчера 22:11 Валера111 Тема: Sony Ericsson Z550i (Страницы: 1 2)
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему на экране Sony Ericsson Z550i перестали отображаться часы, а так все работает
Вчера 15:54 brus777 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
232x-2abgru2 860630020729995
Вчера 12:45 MedForce Тема: Американцы разрешат китайской ZTE работать и дальше. Но не бесплатно (28.05.2018)
Пхах! А еще дня через 3-4 выяснится, что и со штрафами все не так однозначно. В общем, ЗТЕ молодцы - не поддались, не запаниковали и в результате вышли победителями. Чему я лично рад, потому что ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

31.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 8 сочетает Snapdragon 845 и высокоэффективную сдвоенную камеру / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: LG V35 ThinQ – теперь официально / MForum.ru

31.05. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 / MForum.ru

30.05. [Новинки] Слухи: Motorola One Power получит вырез в экране / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M8с со Snapdragon 425 в России оценен в 9990 рублей / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Meizu M6T – бюджетный сэлфи-фон / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Honor 7S оснащен чипсетом MediaTek SoC и 13 Мп камерой / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y83 получил 6,22-дюймовый дисплей с вырезом / MForum.ru

25.05. [Новинки]  Анонсы: Vivo Z1 представлен официально / MForum.ru

24.05. [Новинки]  Анонсы: ASUS Zenfone 5Z появился в России / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: HTC U12+ представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld VK7000 – защищенный смартфон с беспроводной зарядкой за $140 / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+ / MForum.ru

22.05. [Новинки]  Анонсы: Представлены Samsung Galaxy J4, Galaxy J6 и Galaxy J8 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy S Light Luxury / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y5 Prime (2018) получил Android 8.1 Oreo / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru

18.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC U12+ / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: LG G7 ThinQ пришел в Россию / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus 6 – теперь официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: