Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One

MForum.ru
22.08.2018,
Компания HMD Global официально анонсировала смартфоны Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus, представляющие собой международные версии Nokia X6 и X5, ранее появившихся на китайском рынке. Программная основа новинок – платформа Android One.
Спецификации Nokia 6.1 Plus включают в себя 5,8-дюймовый дисплей разрешением 2280х1080 и вырезом в верхней части, Snapdragon 636, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру 16+5 Мп, 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3060 мАч.
Nokia 5.1 Plus также снабжен экраном с вырезом в верхней части (5,86 дюйма, 1520х720 точек, 19:9), однако аппаратная часть базируется на MediaTek Helio P60 (8 ядер, 2 ГГц). Объем ОЗУ – 3 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Тыловая камера сдвоенная, при этом разрешение основного модуля составляет 13 Мп, дополнительного 5 Мп. На передней панели Nokia 5.1 Plus нашлось место для камеры разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора аналогична старшей модели – 3060 мАч. Nokia 5.1 Plus уже появился на российском сайте Nokia, однако цену компания пока не раскрывает.
© Антон Печеровый,
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