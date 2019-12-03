IT: Микрон разработал устройство мониторинга состояния КРС

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IT: Микрон разработал устройство мониторинга состояния КРС

03.12.2019, MForum.ru

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Устройство мониторинга КРС - это небольшая пластиковая коробочка, которая крепится на ошейник коровы. Внутри - электронная начинка и батарейка, способная обеспечивать работу электроники в течение до 5 лет. Устройство ведет непрерывный мониторинг двигательной активности животного, причем не только его перемещений, но и руминации (пережевывания пищи), а также других составляющих физиологического состояния.

Микрон разработал устройство мониторинга состояния КРС

Собранные устройством данные автоматически передаются в облако, их автоматический анализ позволяет определять период эструса (стельности), выявлять заболевания животного на ранней стадии. Это позволяет подбирать кормовую группу для каждого животного, оптимизировать издержки фермы, оперативно реагируя на экстренные ситуации. В итоге можно добиваться прироста поголовья и роста надоев.

В основе устройства - сенсор активности животного и GSM-модуль с микросхемой криптозащиты первого уровня Микрон MIK51SC72D. Собранные данные передаются в облачный сервис по радиоканалу. Устройство может интегрироваться с любыми IoT-платформами и IT-системами обработки данных. Отслеживать информацию в режиме реального времени можно через мобильное приложение, веб-интерфейс или SMS-уведомления.

Микрон разработал устройство мониторинга состояния КРС

Аналогичные устройства зарубежных производителей уже более десятка лет применяются, например, на российских фермах с роботизированным доением. Теперь появляется возможность использования продукта "Сделано в России", как в крупных животноводческих агрокомплексах, так и на небольших фермах.

В разработке Микрон меня немного смущает применение модуля GSM. С одной стороны, понятно что в России до сих пор покрытие сетей GSM самое обширное. Это важно, ведь молочные или племенные фермы, редко располагаются рядом с крупными городами, где есть сети более современных стандартов. Кроме того, радиомодемы на базе GSM дешевы. С другой стороны, сейчас российские операторы ведут активное развертывание сетей NB-IoT специально разработанных под такие вот применения, как подключения IoT-устройств. Возможно Микрон стоило бы разработать версию устройства мониторинга и под такой вариант подключения. Источник: mikron.ru.

Микросхема MIK51SC72D - это микроконтроллер, предназначенный для защиты передачи данных в устройствах Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ Р34.10-2001 и ГОСТ 28147-89.

Микроконтроллер MIK51SC72D работает со всеми стандартами связи и предназначен для обеспечения безопасного соединения и обмена данных с любыми устройствами IoT. Серийное производство микросхемы началось в конце 2018 года, а летом 2019 года предприятие Микрон заявляло также об использовании этого чипа в беспроводном устройстве ММК-01 контроля наполненности мусорных контейнеров.

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теги: телеком IT животноводство IoT интернет вещей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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