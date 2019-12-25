Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны клиентам МТС Банка

MForum.ru

Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны клиентам МТС Банка

25.12.2019, MForum.ru

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25 декабря 2019, пресс-релиз МТС, через MForum.ru.

Москва, РФ – МТС Банк и Сбербанк сообщают о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка с карт МТС Банка. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Для совершения денежного перевода на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Перевод с карты можно сделать в терминалах МТС Банка.

Минимальная сумма перевода составляет 10,01 руб., максимальная 15 тысяч рублей, комиссия - 1,5% от суммы платежа (мин. 90 рублей).

«МТС Банк завершает замену 1 200 устройств в салонах МТС в рамках программы по развитию и обновлению устройств самообслуживания. Оснащение устройств NFC-ридерами, позволяющими совершать бесконтактные платежи с карт и смартфонов, а также сканерами QR-кодов − это удобный и современный канал общения клиента с банком. Мгновенные переводы по номеру телефона, на наш взгляд, значительно расширят функционал наших терминалов», − прокомментировал директор департамента платежных технологий МТС Банка Игорь Чучкин.

«Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. И мы рады приветствовать в ней нашего нового партнера − МТС Банк. Мы надеемся, что сотрудничество с ведущими компаниями позволит сделать переводы за пределами Сбербанка для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри. Теперь клиенты МТС Банка смогут легко переводить средства клиентам Сбербанка, зная только номер телефона получателя», − отметила управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Оксана Синельник.

Ранее, совместно с Группой МТС был реализован проект по переводу наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС.

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