МегаФон изменил Условия оказания услуг междугородной и международной связи ПАО "МегаФон"

MForum.ru
24.01.2020,
24 января 2020, информационное сообщение МегаФон через MForum.ru.
С 10 февраля 2020 года изменятся Условия оказания услуг междугородной и международной связи ПАО «МегаФон».
Скачать новые Условия в формате .pdf
Это информационное сообщение на сайте компании МегаФон
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теги: документы условия междугороняя и международная связь МегаФон
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