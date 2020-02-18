5G: Число 5G подключений к сети China Mobile 5G достигло 7 млн

MForum.ru
18.02.2020,
China Mobile, крупнейший оператор мобильной связи ШПД в мире, на конец января 2020 года подключил 6.7 млн пользователей 5G, развернув 74,000 базовых станций в 50 городах, сообщает источник со ссылкой на C114.net. Такое число подключений оператор набрал за 3 месяца - в конце октября 2019 года в Китае практически одновременно были запущены в эксплуатацию сети 5G всех трех операторов страны: China Mobile, China Telecom и China Unicom.
В China Mobile планируют развивать сеть ещё более высокими темпами, но признают, что сейчас стройка сети усложнилось из-за коронавируса. В Пекине, например, ряд собственников площадок, где намечена установка оборудования базовых станций 5G, не пускают на свои объекты монтажников.
Тем не менее, несмотря на проблемы, оператор только в январе 2020 года развернул в стране 24,000 базовых станций 5G.
По числу абонентов 5G China Mobile уже является мировым лидером с 7 млн подключений, но это лишь 10% от запланированных на конец 2020 года 70 млн подключений.
Операторы Южной Кореи, которые открыли коммерческий доступ к сетям 5G в апреле 2019 года, на конец декабря 2019 года подключили 4.67 млн абонентов, из которых за 4q2019 - 1.2 млн.
Как сообщает крупнейший южнокорейский оператор KT, на конец 2019 года в её сети 5G насчитывалось 71,000 базовых станций 5G.
Источник: mobileworldlive.com
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теги: телеком 5G пятое поколение Китай Южная Корея China Mobile число подключений число абонентов
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