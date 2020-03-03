5G: Австралийская Optus запустила двухдиапазонную сеть 5G с использованием диапазонов до 6 ГГц

03.03.2020, MForum.ru

Австралийский оператор Optus запустил двухдиапазонную сеть 5G в Сиднее с использованием полос в диапазонах 2.3 ГГц и 3.5 ГГц. В ближайшие недели компания планирует расширить двухдиапазонную сеть 5G и на Мельбурн.

Оператор тестирует на двухдиапазонной сети работу терминалов Samsung Galaxy S20, ожидается, что двухдиапазонность увеличит ёмкость сети, повысит среднюю скорость передачи данных и, в конечном счёте, улучшит пользовательский опыт. В общем, в Австралии сейчас делают то, что могли бы делать российские операторы, не будь столь мудрой политика российских регуляторов.

Двухдиапазонная сеть 5G Optus развернута на базе радиоподсистемы Ericsson 5G (другим поставщиком 5G для оператора выступает также Nokia).

В диапазоне 3.5ГГц сеть 5G Optus начала работать в коммерческом режиме с конца мая 2019 года.

На днях конкурирующий с Optus оператор Telstra заявил о готовности к проведению испытаний 5G в диапазоне 26ГГц совместно со своим поставщиком решения 5G, компанией Ericsson и с Qualcomm.

В Telstra также планируют задействовать одновременно несколько полос частот, чтобы обеспечить высокие скорости и большую пропускную способность сети 5G.

Оператор предоставляет услуги 5G с мая 2019 года, до августа 2020 года планируется обеспечить покрытие 5G в 35 городах Австралии. Оператор располагает 60 МГц в 3.5ГГц n78 в крупных городах и от 50 МГц до 80 МГц в этом диапазоне, в зависимости от региона страны.

Абоненты могут приобретать для подключения к сети смартфоны, например, Samsung Galaxy S10 5G и более новые модели, а также CPE HTC 5G Hub.

Выбравшие своим поставщиком решений 5G компанию Nokia операторы Vodafone и Hutchison Australia пока что не заявляли о коммерческой доступности услуг 5G в Австралии.

Австралийский рынок, как и рынок США, закрыт для продуктов 5G компаний ZTE и Huawei.

Использованные источники: mobileworldlive.com

Подробнее о ситуации с 5G в Австралии и в других странах мира: mforum.ru

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теги: 5G пятое поколение Австралия Telstra Optus 3.5ГГц 2.3ГГц Ericsson