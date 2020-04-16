5G: Samsung поставил очередной рекорд скорости в лаборатории 5G

MForum.ru

5G: Samsung поставил очередной рекорд скорости в лаборатории 5G

16.04.2020, MForum.ru

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Samsung очень хочется быть чем-то вроде Huawei по части телекома. Но в сегменте сотовой связи у компании пока что не получается добиться всех целей, которые она перед собой ставит.


С решениями 4G Samsung запоздал и значимой доли рынка не получил. К 5G корейцы готовились долго и старательно, создали рабочее решение, даже смогли его воткнуть на самом значимом в мире рынке - американском. Думали, вероятно, что это станет своеобразным знаком качеством и стартовым сигналом для закупок решения операторами других стран. Но этого пока не произошло, несмотря на проблемы Huawei и сопутствующее перераспределение рынка. Пока что проблемы китайской компании оказались на руку практически только Ericsson и Nokia.

Тем не менее, Samsung безусловно продвинулась вперед по части радиотехнологий. И вот на днях, южнокорейская компания получила пиковые скорости 8.5 Гбит/c с использованием полосы 800 МГц в диапазоне миллиметровых волн. Результат не носит практический характер, операторам обычно не выделяют столь значительные полосы даже там, где военные не сидят на всем частотном диапазоне. И все же это интересное достижение.

Для получения таких скоростей использовался один радиомодуль Samsung 5G, сигналы с которого принимали два тестовых устройства, имитирующих абонентские терминалы. Скорость 8.5 Гбит/c эту сумма скоростей в этих двух потоках. Использовалась технология агрегации несущих, а также MU-MIMO (многопользовательского MIMO). Судя по фото, речь шла о передаче данных на расстояние всего в несколько метров, разумеется, в прямой видимости без каких-либо препятствий.

Помогут ли технологические достижения компании выиграть больше контрактов? Не обязательно, ведь контракт заключают не только потому, что чьи-то технологии достаточно хороши, рассматривается и множество других факторов, от финансовых до политических.

А в Корее, между тем, уже 4.6 млн абонентов 5G (и низкая заболеваемость ковидом-19), многие из них пользуются радиосетями 5G Samsung, развернутыми в диапазоне миллиметровых волн.

Источник: telecoms.com, видео

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теги: пятое поколение Samsung миллиметровых волн

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