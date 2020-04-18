Микроэлектроника: Infineon Technologies AG завершила поглощение Cypress Semiconductor Corporation

18.04.2020, MForum.ru

Германская компания Infineon объявила о завершении процесса поглощения американской Cypress Semiconductor Corporation.

В Infineon говорят о сделке, как о существенном шаге в стратегическом развитии компании. Поглощение Cypress позволит расширить портфель решений Infineon в сторону микроконтроллеров, компонентов, обеспечивающих подключенность, софтверных экосистем и высокопроизводительной памяти. Все это комплиментарно продукции Infineon, включающей силовые полупроводники, контроллеры для автомобилей, сенсоры и решения безопасности. В частности, как ожидается, на основе объединенного портфеля компания сможет предложить рынку такие решения, как ADAS/AD, IoT и элементы инфраструктуры 5G. Кроме того, поглощение Cypress означает наращивание R&D возможностей Infineon и расширение ее присутствия на рынках США и Японии.

Объем сделки - порядка $9 млрд. После завершения поглощения Infineon укрепит свои позиции в Топ-10 мировых производителей микроэлектроники. Компания занимает лидерские позиции в сегментах силовой электроники, контроллеров для решений безопасности, а теперь и в сегменте поставщиков полупроводников для производителей автомобилей. По данным на 30 сентября 2019 года в компании работало порядка 41,4 тысяч человек, а ее годовой объем продаж составлял 8 млрд евро.

Источник: infineon.com

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