Микроэлектроника: Infineon Technologies AG завершила поглощение Cypress Semiconductor Corporation

MForum.ru

Микроэлектроника: Infineon Technologies AG завершила поглощение Cypress Semiconductor Corporation

18.04.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Германская компания Infineon объявила о завершении процесса поглощения американской Cypress Semiconductor Corporation.

В Infineon говорят о сделке, как о существенном шаге в стратегическом развитии компании. Поглощение Cypress позволит расширить портфель решений Infineon в сторону микроконтроллеров, компонентов, обеспечивающих подключенность, софтверных экосистем и высокопроизводительной памяти. Все это комплиментарно продукции Infineon, включающей силовые полупроводники, контроллеры для автомобилей, сенсоры и решения безопасности. В частности, как ожидается, на основе объединенного портфеля компания сможет предложить рынку такие решения, как ADAS/AD, IoT и элементы инфраструктуры 5G. Кроме того, поглощение Cypress означает наращивание R&D возможностей Infineon и расширение ее присутствия на рынках США и Японии.

Объем сделки - порядка $9 млрд. После завершения поглощения Infineon укрепит свои позиции в Топ-10 мировых производителей микроэлектроники. Компания занимает лидерские позиции в сегментах силовой электроники, контроллеров для решений безопасности, а теперь и в сегменте поставщиков полупроводников для производителей автомобилей. По данным на 30 сентября 2019 года в компании работало порядка 41,4 тысяч человек, а ее годовой объем продаж составлял 8 млрд евро.

Источник: infineon.com

----

Участники российского рынка микроэлектроники

----

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

Тэги: микроэлектроника

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Texas Instruments укрепляет лидерство в области аналоговых микросхем / MForum.ru

23.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Дайджест микроэлектроники / MForum.ru

07.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Европейская полупроводниковая отрасль - консолидация или потеря позиций / MForum.ru

03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости мирового рынка микроэлектроники в октябре 2018 / MForum.ru

02.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Ангстрем наладит производство транзисторов SiC по японской технологии / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:40 pavelviktorov Тема: Nokia 6230i (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17)
Прямо детство напомнили. Вот это машина.
Вчера 14:10 ValentinaSokolova Тема: Какие наушники лучше airpods pro или Sony wf-1000xm3?
Мне airpods pro больше по душе. Удобные и звук очень хороший.
Вчера 14:09 ValentinaSokolova Тема: Ищу нормальный смартфон-бюджетник, может быть Вертекс взять?
VERTEX Impress Eagle хорошая модель) Работает бес сбоев, фото делает неплохие)
Вчера 14:08 ValentinaSokolova Тема: Электронные деньги
Яндекс-деньги :)
Вчера 13:06 sergeyklim Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
Как еще один бывший пользователь - советую то же самое что и выше. Лучше уж ксиоми

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

17.04. [Новинки] Анонсы: Состоялся глобальный анонс Nubia Red Magic 5G / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ представлены официально / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Honor 30 – первый смартфон на чипсете Kirin 985 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: iPhone SE 2020 представлен официально / MForum.ru

15.04. [Новинки] Слухи: iQOO Neo3 станет самым дешевым смартфоном на базе Snapdragon 865 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: LG Folder 2 – раскладушка начального уровня / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno Ace 2 представлен официально / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: OPPO A92s выйдет в трех вариантах / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Oppo A52 и A92 получат чипсет Snapdragon 665 и дисплей FullHD+ / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Oppo Ace 2 показался на тизерах / MForum.ru

10.04. [Новинки] Анонсы: Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G – сердеднячки с поддержкой 5G / MForum.ru

09.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Meizu 17 / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: TCL Movetime Kids Watch MT43K – функциональные смарт-часы для детей / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X2 Lite / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: TCL 10 Pro, 10 5G и 10L получили QUAD-камеры и экраны HDR10 / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V19 представлен официально / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 сочетает Snapdragon 665 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: