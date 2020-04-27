Анонсы: Samsung Galaxy J2 Core 2020 появился в России

MForum.ru
27.04.2020,
Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy J2 Core 2020. Новинка относится к классу самых доступных устройств, что сказалось на его характеристиках.
Основа аппаратной платформы Samsung Galaxy J2 Core 2020 – чипсет Exynos 7570 оснащенный 4-ядерным процессором. Объемы ОЗУ и встроенной памяти составили 2 и 16 Гб, соответственно. Также в наличии 5-дюймовый дисплей разрешением qHD (960x540 точек), 8 Мп тыловая камера, 5 Мп фронтальная камера и батарея емкостью 2600 мАч. В качестве программной основы выступает весьма устаревшая Android 8 Oreo Go. Цена новинки на российском рынке – 5990 рублей.
© Антон Печеровый,
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