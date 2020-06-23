Кадры: Екатерина Кудряшова возглавила Центральный регион

MForum.ru
23.06.2020,
Екатерина Кудряшова возглавила Центральный регион, Билайн, сменив на этой позиции Владимира Шилина, который из Билайна уходит.
Екатерина работает в Билайн более 12 лет, начав с должности специалиста в Дальневосточном регионе.
С 2016 года Екатерина присоединилась к команде Центрального региона в качестве директора по маркетингу.
В состав макрорегиона Центр Билайн входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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теги: Билайн ВымпелКом кадры
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