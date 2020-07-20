Кадры: Людмила Смирнова стала исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором ВымпелКом

MForum.ru
20.07.2020,
Людмила Смирнова назначена исполнительным вице-президентом и главным финансовым директором компании ПАО "ВымпелКом"
Людмила будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, планирование и исполнение бюджета Билайн. Рапортовать г-жа Смирнова будет непосредственно гендиректору Билайн Александру Торбахову.
До недавнего времени на протяжении трех лет г-жа Смирнова занимала должность главы департамента финансов в «Лаборатории Касперского».
Ранее она более пяти лет работала финансовым директором Tele2 Россия. "Её богатый профессиональный опыт будет содействовать оптимизации существующих бизнес-процессов Билайн и выстраиванию эффективного управления и планирования инвестициями", - сообщает пресс-релиз компании.
Биография Людмилы Смирновой
"Людмила присоединилась к Билайн в июле 2020 года в качестве исполнительного вице-президента и главного финансового директора компании. До прихода в Билайн на протяжении трех лет она возглавляла департамент финансов «Лаборатории Касперского», где работала над достижением финансовых целей компании на глобальном уровне. Также за ее плечами обширный опыт работы в области корпоративных финансов, в частности, в сфере телекоммуникаций - на позиции финансового и административного директора оператора Tele2. В то время основными направлениями её работы были — повышение эффективности операций, разработка методологии планирования и бюджетирования, реструктуризации, слияния и поглощения, интеграция новых компаний в основной бизнес. Помимо этого, Людмила Смирнова в течение 8 лет занимала позицию вице-президента и корпоративного директора по финансам издательского дома Independent Media, а также возглавляла финансовые подразделения в других крупных международных компаниях, таких как ACNielsen и Hewlett-Packard Russia.
Людмила закончила факультет управления Российского государственного гуманитарного университета, а также ряд специализированных программ по оценке инвестиций, стратегическому управлению и планированию, эффективному управлению в ведущих университетах и бизнес-школах. Участник рейтинга 1000 топ-менеджеров России (2014-2019), обладатель звания «Лучший Финансовый Директор» в 2015 году."
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теги: кадры Людмила Смирнова Билайн ВымпелКом
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