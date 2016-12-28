Кадры: Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

MForum.ru

Кадры: Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА

28.12.2016, MForum.ru

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Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, получил статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета. Аккредитация и членство в ассоциации позволяют сотрудникам Tele2 участвовать в программе ACCA, разработанной на базе лучших мировых практик.

Присвоенный статус свидетельствует, что Tele2 поддерживает своих сотрудников – специалистов финансовых подразделений – в их профессиональном развитии и обучении. Аккредитация АССА говорит об эффективности инвестиций оператора в человеческий капитал и характеризует компанию как ответственного работодателя c сильным HR-брендом. Теперь сотрудники Tele2 могут в упрощенном порядке получать и подтверждать членство в организации.

Члены ассоциации могут обмениваться опытом с профессионалами финансового сообщества, принимать участие в мероприятиях и вебинарах АССА. Образовательная программа организации открывает специалистам доступ к лучшим мировым практикам в сфере финансов, учета и аудита. Члены АССА могут регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

АССА насчитывает более 7100 аккредитованных работодателей по всему миру, в том числе свыше 100 компаний в России. Программы, разработанные ассоциацией, одобрены ООН в качестве единой международной квалификации бухгалтеров и финансистов. Сертификат АССА признан одним из самых авторитетных в профессиональном сообществе.

Людмила Смирнова, главный финансовый и административный директор Tele2: «АССА активно сотрудничает с учебными центрами, компаниями и университетами, а значит, создает свою образовательную программу с учетом самых прогрессивных знаний о профессии. При выполнении поставленных целей Tele2 должна опираться на команду высококомпетентных специалистов, поэтому нам важно повышать квалификацию сотрудников. С этой точки зрения, аккредитация АССА не только признание того, что компания соответствует высочайшим стандартам профессионального развития. Это возможность использовать опыт АССА для большего раскрытия потенциала наших сотрудников и их дальнейшего обучения в соответствии с международными нормами».

Вера Стародубцева, глава российского представительства ACCA: «АССА прилагает максимум усилий для создания условий, при которых и работодатели, и сотрудники смогут повышать свою экспертизу. Мы уверены, что партнерство с ассоциацией АССА откроет перед компанией Tele2 новые возможности для развития сотрудников финансового департамента».

© MForum.ru , пресс-релиз компании Tele2

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