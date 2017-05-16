Кадры: В Tele2 определились с финансовым директором

MForum.ru

Кадры: В Tele2 определились с финансовым директором

16.05.2017, MForum.ru

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Последние годы должность финансового (и административного) директора T2 РТК Холдинга (Tele2 Россия) занимала Людмила Смирнова, с сентября 2012 года. С 15 мая должность финансового директора занимает Николай Суриков.

Николай Суриков будет управлять финансовой функцией компании - формированием и реализацией финансовой политики Tele2, осуществлять проекты, нацеленные на повышение прибыльности бизнеса.

Николай Суриков

Г-н Суриков обладает немалым опытом в области построения и эффективного управления финансовыми процессами в крупных организациях, создания систем внутреннего контроля, внедрения ERP-решений и других методов повышения рентабельности бизнеса. В последние 8 лет он занимался аналогичной деятельностью в компаниях "ВТБ факторинг", медиахолдинге "СТС Медиа", группе "М.Видео". Ранее он 5 лет работал в МТС на должности директора по корпоративной отчетности, ранее 8 лет вел аудиторские и консультационные проекты для клиентов телеком-индустрии и FMCG в компании EY (включая два года работы в миланском офисе компании). Также Николай является действительным членом ассоциации диплоимированных бухгалтеров Объединенного Королевства (АССА).

© Алексей Бойко, MForum.ru

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