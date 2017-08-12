Кадры: Роман Князев назначен директором камчатского филиала Tele2

12.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании. Петропавловск-Камчатский – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о назначении на должность директора камчатского филиала Романа Князева.

В сферу ответственности Романа Князева войдет стратегическое и оперативное управление бизнесом, улучшение ключевых операционных и финансовых показателей Tele2 в Камчатском крае. Роман также будет отвечать за развитие корпоративной культуры и сохранение ценностей компании в регионе.

Роман Князев в 2004 году окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Коммерция». К команде Tele2 присоединился в мае 2009 года, заняв позицию специалиста по работе с альтернативными каналами продаж филиала в Тамбове. В 2010 году был назначен на должность руководителя отдела продаж на массовом рынке.

В октябре 2012 года занял позицию коммерческого директора камчатского филиала Tele2. Под его непосредственным руководством коммерческая дирекция филиала увеличила активную абонентскую базу и успешно реализовала ряд проектов по развитию фирменной розницы в регионе.

Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Роман имеет большой управленческий опыт. Уверен, его профессионализм и знание телекоммуникационного бизнеса будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению позиций компании в Камчатском крае».

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